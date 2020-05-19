Dolar ne kadar oldu? (19.05.2020)

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle bugün Türkiye’de piyasalar kapalı olsa da uluslararası pazarlarda işlemler devam ediyor.

Dolar/TL 2 hafta önce gördüğü 7.2690 seviyesindeki tarihi zirvesinden 7 seviyesinin altında düşüşünü sürdürüyor.

Dolar/TL 6.90’nın da altına gerileyerek 20 Nisan’dan beri en düşük seviyesinde güne başlarken bankacılar haftanın en önemli gelişmesinin Merkez Bankası’nın faiz kararı olacağını belirtiyor.

Piyasada bir swap anlaşması sağlanıp sağlanamayacağı yatırımcı güveni açısından yakından takip edilirken yatırımcılar Türkiye’nin ticaret ortaklarından kısa vadede bir dizi swap anlaşması sağlayacağını öngörüyorlar. Bu beklenti TL’ye de değer kazancı olarak yansıyor.