Dolar ne kadar oldu? (20.03.2020)

Corona virüsü salgınının etkileri ve bu etkilere karşı hükümet ve merkez bankalarının aldığı kararlar izlenmeye devam ediliyor.

Dolar/TL güne 6,51, Euro/TL 7,00 seviyesinden başladı. İstanbul Borsası’nda BİST 100 endeksi dün yüzde 0,45 düşüşle kapanmıştı.

Son haftalarda sert düşüşler kaydeden ABD borsaları dün hafif yükselişle kapandı. Dow Jones sanayi endeksi dün yüzde 0,95, S&P 500 endeksi dün yüzde 0,47 oranında yükseldi.

PETROLDE KISMİ YÜKSELİŞ

Dün 25 dolarla son 17 yılın en düşük seviyesine kadar gerileyen Brent tipi petrolün varil fiyatı, saat 08.32 itibarıyla 29 dolar seviyesinde.

Döviz kurları ve borsalarda olduğu gibi petrol fiyatlarında da sert dalgalanmalar yaşanıyor.

FED’DEN 14 ÜLKEYE DOLAR DESTEĞİ

ABD Merkez Bankası (Fed), corona virüsü salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında dolar likiditesi sağlamak üzere Avrupa, Japonya, Kanada, İsviçre ve İngiltere merkez bankarıyla başlattığı işbirliğini genişletti.

Buna göre, Singapur, Güney Kore, Brezilya, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika, Norveç ve Danimarka merkez bankaları da FED'in dolar temin ettiği takas (swap) hattına katıldı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Britanya ekonomisinin corona virüsü salgınınıdan alacağı darbeyi hafifletmek için bir kez daha faiz indirdi ve 200 milyar sterlin tutarında tahvil alımı yapma sözü verdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, hükümetlere yardım için para basmaya karşı çıkış yönündeki duruşlarından vazgeçmediklerini söyledi.

FONLAMA SORUNLARI VAR

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed’in finansal sistemde artmakta olduğu gözlenen problemleri düzeltmek için “agresif şekilde” hareket etmekte olduğunu, ancak bu adımların salgınının küçük işletmelerde yol açığı fonlama gibi bazı derin zorluklarla başa çıkmak için uygun olmayabileceğini söyledi.

Bugün TÜİK yurt dışı üretici fiyat endeksini, TOBB ise açılan-kapanan şirket sayısını açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıklayacak.