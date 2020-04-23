Dolar ne kadar oldu? (23.04.2020)

Corona virüsü nedeniyle uzun süredir baskı altında bulunan dolar/TL 7 seviyesine ve tarihi zirvesine yaklaştı. Merkez Bankası karantinanın ekonomik faaliyet üzerindeki etkisini hafifletmek için 100 baz puan daha faiz indirimine giderek politika faizini 8.75 seviyesine çekti.

BDDK’nın bankaları daha çok kredi vermeye ve tahvil alımına gitmeye yönelten kararı sonrası TL cinsi tahvil getirilerinde sert düşüşler devam ediyor. Hazine’nin dün düzenlediği ihaleye de bankaların ilgisi BDDK kararı sonrası oldukça artmış durumda.

ABD’de petrol fiyatları bu hafta tarihte ilk defa eksiye düştü. Brent tipi ham petrol ise dün 20 yılın dibini gördükten sonra bu sabah 22 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Akaryakıttaki düşüşe paralel benzinde 31 motorinde ise 41 kuruş indirim gelmişti.

KAMUNUN SİGORTA VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ VARLIK FONU BÜNYESİNE GEÇTİ

Öte yandan kamunun bireysel emeklilik ve sigorta şirketleri daha önce yapılan duyuruya paralel Varlık Fonu çatısı altında birleştirildi. Türkiye Varlık Fonu, kamuya ait olan Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta, Vakıf Emeklilik ve Hayat, Ziraat Hayat ve Emeklilik ile Halk Hayat ve Emeklilik şirketlerini bünyesine kattı.

ABD BORSALARI YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Petrol fiyatlarındaki nispi toparlanma ABD borsalarına da yansıdı. Dow Jones günü yüzde 1,99 artıda kaparken S&P 500 yüzde 2,29, Nasdaq da yüzde 2,81 artış gösterdi.

Petrol fiyatlarındaki toparlanma vadeli kontratlarda da kendini gösterdi. Geçen günlerde bir ay sonrası eksi fiyatlardan işlem gören vadeli işlem kontratları Asya piyasalarında bugün 14 dolar seviyelerinden işlem gördü.