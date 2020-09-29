Dolar ne kadar oldu? (29.09.2020)

Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz artışı ve bunu takiben BDDK'nın swap kısıtlamalarını gevşetmesi Türk Lirası'na ciddi bir iyimserlik getirmesine rağmen dolardaki küresel değer kazancı ve artan jeopolitik tansiyon Türk Lirası için oluşan iyimser havayı dağıttı. Dolar, euro ve sterlin dün tarihi zirvelerini yeniledi.

Merkez'in geçen haftaki sürpriz faiz artırımıyla dolar/TL 7.51'e gerilemişti, ardından dolardaki jeopolitik riskler, küresel değer kazancı ve satış baskısı iyimserliği azaltmıştı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar kur üzerinde jeopolitik gerilimi artırıyor.

Geçen hafta ise Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile diyalog yolunun açılmış olması Türk Lirası açısından olumlu bir gelişme olarak yorumlanmıştı.

Reuters'a konuşan bir bankanın Hazine işlemcisi, “TL'de Asya piyasasında ani bir hareket görüyoruz. Tam olarak ne olduğu anlaşılabilmiş değil ancak illikit piyasada 7.8 seviyesini gördükten sonra 7.7 ile TCMB faiz artışı öncesi seviyelerin hemen altına geldik. TL'ye karşılaştırmalı olarak baktığımızda TCMB ve BDDK kararları ile değer kaybına rağmen ciddi bir pozitif ayrışma gördüğümüzü söyleyebiliriz” dedi.

YEP SAAT 11’DE AÇIKLANACAK

Piyasaların TCMB’nin faiz artırım kararı sonrası daha yakından izlemeye aldığı ve gelecek üç yıla ilişkin makro tahminlerin yer alacağı, OVP olarak bilinen Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) 2020 için sıfıra yakın, 2021’de %5-6 büyüme; cari dengede ciddi bir toparlanma öngörülüyor.

YEP’te kısa vadede büyümenin kalıcılığı ise öncelikli hedef olarak yer alıyor. Türkiye ekonomisi, 2018’deki kur krizinin ardından resesyona girerek üst üste üç çeyrek daralmıştı. 2019 üçüncü çeyrekte büyüme pozitife dönmüş dördüncü çeyrekte ise ivme kazanmıştı. 2019’da GSYH’de artış %0.9 olmuştu.

Bir önceki YEP’te 2020, 2021 ve 2022 için büyüme öngörüsü yüzde 5 olmuştu. Reuters’a bilgi veren yetkililer, 2021-2023 yıllarını kapsayacak ve 2020 revizyonlarını da içerecek YEP’te dönem boyunca hedeflenecek ve program sonuna doğru belirgin iyileşmelerin görüleceği alanlar ise enflasyon, cari denge ve işsizlik olarak görülüyor.

YEP’te sağlıklı bir büyüme kompozisyonu ile dönem boyunca %5 civarı büyüme öngörülüyor. Anayasaya göre 17 Ekim’de TBMM’ye sunulması gereken bütçe hedeflerinin de yer alacağı YEP’in, bugün saat 11.00’de İstanbul’da Berat Albayrak tarafından açıklanması bekleniyor.

AKTİF RASYOSUNA YENİ DÜZENLEME

Bankaları daha çok kredi vermeye veya devlet tahvili satın almaya teşvik eden Aktif Rasyosu oranında bir gevşemeye daha gidildi. Normalleşme adımları çerçevesinde Aktif Rasyosu oranı mevduat bankalarında yüzde 90’a katılım bankalarında ise yüzde 70’e çekildi. (sozcu.com.tr-REUTERS)

