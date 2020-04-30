Dünya Ekonomik Forumu: Koç kaynaklarını seferber etti

Dünya Ekonomik Forumu Koç Holding’in corona virüsüne karşı mücadelede attığı adımlardan bahseden bir makale yayımladı.

Koç Holding tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Corona virüsü ile mücadele günlerinde Türkiye’nin ve toplumumuzun iyileşmesi yönünde attığımız adımların dünyaya iyi örnek olarak gösterilmesinin gururunu yaşıyoruz!

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yapılan açıklamada corona virüsünün hızlı yayılımının dünyanın dört bir yanında toplumları ve iş dünyasını derinden etkilediğine dikkat çekilirken, şöyle denildi: “Tüm dünyadan kurumlar ve kuruluşlar, salgının kamu sağlığına, ekonomiye ve tedarik zincirlerine etkisini sınırlandıracak yenilikçi yollar bulmak için bir araya geliyor.

Türkiye’nin en büyük şirketler Topluluğu olan Koç Holding corona virüsü ile mücadele etmek için kaynaklarını seferber etti. Koç Holding şirketi olan ve Avrupa'nın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden Arçelik, hayat kurtarıcı yerli mekanik ventilatörlerin seri üretimini üstlendi.

Bunun yanı sıra, Dünya Ekonomik Forumu COVID Aksiyon Platformu'nun destekçisi de olan Koç Holding, Ford'la ortaklığı bulunan Ford Otosan ve Fiat'la ortaklığı bulunan Tofaş'ın iki otomotiv fabrikasını da hastanelerde kritik öneme sahip sağlık ekipmanlarına duyulan ihtiyacın ücretsiz olarak karşılanması için seferber etti.

Bu sağlık ekipmanları arasında siperlikli maskeler, su geçirmez koruyucu tulumlar, biyolojik numune alma ve entübasyon kabinleri yer alıyor.”