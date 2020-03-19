Dünya ekonomilerinden Corona için özel tedbirler

Avrupa’da İtalya başta olmak üzere birçok ülkeyi etkisi altına alan Corona virüsü, ekonomileri de derinden sarstı.

İtalya’nın ardından İspanya, Fransa, Almanya ve İngiltere de virüsün etkisine girdi. Virüsün tek ilacı olarak görülen ‘sosyal izolasyon’ ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin kapanmasına neden oluyor.

Virüsün pençesindeki devletler, vatandaşlarının virüsün yarattığı stresin yanında ekonomik sıkıntılar da yaşamaması için hareket geçti.

Vatandaşlarının ekonomisini düzeltmek için devletler bir bir ekonomik paketler açıkladı. İşte açıklanan ekonomik paketlerden bazıları:

İSPANYA

İspanya hükümeti de ‘Corona'nın ekonomiye verdiği hasarı telafi etmek için 200 milyar euro (1 trilyon 417 lira) büyüklüğünde paket açıkladı. Başbakan Pedro Sanchez söz konusu desteğin 117 milyar euroluk (829 milyar lira) kısmının kamuya, kalan kısmının özel sektöre kullandırılacağını belirtti.

Sanchez'in açıklaması şöyle: “Bu destek, İspanya demokrasi tarihindeki en büyük kaynak kullanımı olacak. Yıllık milli gelirin yaklaşık yüzde 20'sine tekabül eden bu kaynak, finans sektörüne, şirketlere ve Corona virüsünden etkilenen yoksul vatandaşlara aktarılacak.”

ALMANYA

Başbakan Angela Merkel, Alman hükümetlerinin tarihinde eşi benzeri görülmemiş önlemler alınacağını söyledi. Maliye Bakanı Olaf Scholz, “Devlet destekli kalkınma bankaları, hiçbir üst sınır olmadan kredi verecek” dedi.

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise devletin ilk adımda 614 milyar dolar değerinde krediyi garanti etmek için para musluğunu açacağını belirterek, “ Bu hiçbir sağlıklı şirketin ve işçinin sorun yaşamayacağı anlamına geliyor.” dedi.

Almanya, 2008 yılındaki küresel mali krizde şirketlerine 500 milyar dolar civarında kredi açmıştı. Hükümetin açıkladığı son 614 milyar dolarlık kredi paketi, bunun da ötesine geçerek savaş sonrası en büyük yardım planı olarak tarihe geçti.

FRANSA

Fransa’da salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 148’e, vaka sayısı ise 6 bin 633’e yükselirken tüm okul, kafe, restoran, bar, gece kulübü, sinema ve ticari iş yerleri kapatıldı. Fransa’da sadece market, eczane, banka ve benzin istasyonları açık bırakıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen şirketlere birçok kolaylık sağlanacağını ve mali yardımlarda bulunacaklarını, bunun için 300 milyon euro kaynak ayırdıklarını söyledi. Macron, bugünden itibaren şirketlerin elektrik, gaz ve kira ödemelerinin askıya alınacağını duyurdu.

ABD

ABD yönetimi Corona virüsünden dolayı yavaşlayan ekonomik aktiviteyi tekrar canlandırmak için vatandaşlara her iki haftada bir karşılıksız 1,000 dolar vereceğini söyledi. Trump ayrıca yeni imzaladığı yasa ile herkesin Corona virüsü testine ücretsiz ulaşabileceğini belirtti.

ABD benzer bir uygulamayı 2008 ekonomik krizinin etkilerini azaltmak için de hayata geçirmiş 2008'de kişi başı 600 dolar ödeyerek 100 milyar dolarlık bir destek paketi açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi 1929 büyük ekonomik buhranının etkilerini kırmak için de halka para vermişti.

TÜRKİYE

Türkiye’de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart Çarşamba günü bir dizi tedbir açıkladı.

Emekliler, iş dünyası ve esnaf için alınan önlemlerden bazıları şu şekilde:

* 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10’a düşüreceğiz.

* Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar beyannamelerin sürelerini 3 ay erteliyoruz.

* En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz.

* Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.

* Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız.

* Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik.

İTALYA

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip Corona virüsü ile (Covid-19) mücadele için hükümetin 25 milyar euroluk acil durum kaynağı ayırdığını bildirdi.

Conte, başbakanlık sarayı Chigi’de, Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri ile düzenlediği basın toplantısında, corona virüsün ekonomideki etkileri ve sağlık hizmetlerine yönelik yeni ekonomik tedbirleri açıkladı. Conte, “Bu paket hemen kullanmak için değil. Aksine bu acil durumun tüm zorluklarıyla yüzleşmek için 25 milyar euroluk olağanüstü bir kaynak ayırdık” dedi.

Conte, AB’nin İtalya’nın bütçe esnekliği talebine yönelik yaklaşımından da memnun olduğunu ifade etti.