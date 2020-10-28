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Ekonomik güven endeksi yükseldi

Ekonomik güven endeksi, ekim ayında 92,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:10, 28/10/2020
Haberler Ekonomi
Ekonomik güven endeksi yükseldi

Ekonomik güven endeksi eylül ayında 88,5 iken, ekim ayında %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ekim ayında %3,8 oranında artarak 109,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %6,4 oranında artarak 79,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 oranında artarak 95,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 83,8 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Ekim ayında %0,1 oranında azalarak 81,9 değerini aldı.

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