Ev satın alma çılgınlığı bitti

Halil ATAŞ İsmail AKDUMAN Mustafa SARIİPEK

Temmuz ayında Türkiye genelinde 229 bin konut satılarak cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. İpotekli (kredili) konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 900,6 artış göstererek 130 bin 721 oldu ve tarihi zirveye yükseldi.

Bu rekorlarda kamu bankalarının büyük tanıtım yaparak faizleri indirmesi etken oldu fakat daha sonra gerek ev fiyatlarının şişmesi gerekse de enflasyonun bir türlü dizginlenememesi sebebiyle düşük faizden vazgeçildi. Bankalar ikinci el konut kredisi faizlerini iki kez artırdı. Hal böyle olunca satışlar durgunlaşmaya başladı.

MUĞLA’DA TERCİH MÜSTAKİL EV OLDU

Muğla'nın Marmaris ilçesinde pandemi döneminde faizlerin düşmesi ve kredilerin ötelenmesiyle çok cazip hale gelen gayrimenkul satışlarında Temmuz ayında patlama yaşandı. Geçen yıla oranla yüzde 100 – 150 arasında artış oldu. Daha çok sıfır ve müstakil evler tercih edilirken fiyatlarda geçen yıla oranla yüzde 30 zamlanarak satışlar gerçekleştirildi. Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Halkla İlişkiler sorumlusu Emlak Müşaviri Çetin Aksu satışların son bir haftada eski hızını kaybettiğini ve tapu dairelerinin normale dönmeye başladığını söyledi.

FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ, KREDİLER ÖTELENDİ

SÖZCÜ'ye özel açıklama yapan Aksu, Marmaris'te de Ağustos ayına kadar ciddi anlamda satış yapıldığını söyledi. Aksu, “Geçen senenin oranlamasına göre yüzde 100 ile 150 arasında bir artış yakalandığını söyleyebilirim. Bunun sebebi faiz oranlarının düşmesi, kredi faizleri ve banka ödemelerinin ötelenerek daha cazip hale getirmesi, ay vade farklarının uzatılması ve bir de bankadaki mevduat faizlerinin düşmüş olması. Bundan dolayı insanlar ister istemez gayrimenkul sektörüne yöneldi. Tasarruf için gayrimenkul tarafına yöneldiler. Ciddi satışlar da oldu ama bundan sonra ne olacağını kestiremiyoruz. Bu güne kadar ciddi oranda artışımız oldu. Bütün emlakçılar bundan nasibini aldı” diye konuştu.

İKİ AY SONRA SIKINTILAR BAŞ GÖSTERİR

Marmaris'te satışların bu günlerde Temmuz ayına göre durgunlaşmaya başladığını da sözlerine ekleyen Aksu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu günlerde o çılgın yoğunluk azaldı ve durgunlaştı. Çok fazla satış yok. Tapu daireleri de rahat çalışıyor. Sabah bir müracaat yaptım ve bir saat içinde geri dönüş yaparak işlem bitirmek için çağırdılar. Eskiden birkaç gün beklediğimiz oluyordu. Bu gidişat iyi değil.Ne kadar daha sürer bilemiyoruz. Turizm 1- 2 ay sonra bitmesiyle birlikte esnaf para kazanmış olarak sezonu kapatmayacak. Bu kesin. Dolayısıyla geçtiğimiz günlerde verdiğimiz kredi ve satışlarda sıkıntılar yaşanacağını tahmin ediyorum.

Çünkü birçok alanda işsizlik devam ediyor. Daha önce karı koca çalışıp maaşın teki kredi borcuna yatırılırken, şimdi eve giren para tek maaşa düştü. İster istemez sıkıntıya ödeyemez hale geleceğinden evini satmak isteyecek. Bu da ister istemez piyasada gayrimenkul çoğunluğu olacak. Bankalarda gayrimenkul birikimi olacak. Gelecek hiç iç açıcı değil.”

PİYASADA SUNİ FİYAT ARTIŞI YAŞANDI

Genelde satın alımlarda müstakil ve sıfır evlerin tercih edildiğini de söyleyen Aksu, “Çünkü sıfır evlerde kredi miktarı yüksek ve faiz oranları düşük olduğu için daha çok onlar tercih edildi. Ayrıca arsa ve tarlalar da büyük talep gördü. Pandemiden dolayı genelde istenen sürekli müstakil evler oldu. Şu anda tarla satışları devam ediyor. Arsa satışları durma noktasına geldi, çünkü üzerine çok fazla para bindirdikleri için piyasada suni fiyat artırımı olmuştu. Çok fazla değerinin üzerine çıkıldı. Satılanlar satıldı, satılmayanlar bu piyasa fiyatının üzerinde beklemeye geçti. Yakında normalleşme olacaktır. Eski sisteme dönülecektir” dedi.

FAİZLER YÜZDE 1’İN ÜZERİNE ÇIKMADIĞI SÜRECE KONUT SATIŞI DEVAM EDER

Konuya ilişkin açıklama yapan Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi, “Konut satışları bir önceki hız kadar yükselişte değil. Ama, henüz faiz yüzde 1’in üzerine çıkmadığı için vatandaşlarımız yine konut için taleplerini oluşturmakta. Burada bir hızlı satış gerçeği var. Son iki ayda bu satışlar gerçekleşti. Şimdi ise ihtiyaç sahiplerinin gayrimenkule bakış açısı ortaya çıktı. Doğru konutu bulan faiz sistemine çok fazla bakmıyor. Yeter ki, gayrimenkul istediği şartlarda olursa ticaretler halen daha devam ediyor. Faizler yüzde 1’in üzerine çıkmadığı sürece insanlar konuttan ve yatırımdan uzak durmaz” ifadelerini kullandı.

ANTALYA PİYASASI DURGUN

Antalya’da emlakçılık yapan İsmail Kıraşı şu ifadeleri kullandı:

“Antalya'da faizlerin yükselmesiyle birlik emlak satışlarından azda olsa bir yükselme yaşandı. Fakat yıl genellemesi bakımında rekor seviyede bir satış söz konusu değil. Şu an için bir değerlendirme yapacak olursak, işlerin durgun olduğunu söyleyebilirim. Faizlerin düşmesi sektörde bir hareketlenme yaşandıysa, yükselmesiyle de gerilerdi diyebiliriz.”