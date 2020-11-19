Faiz kararının ardından dolar dalgalandı

Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasa beklentileriyle uyumlu olarak politika faizini 475 puan artırarak yüzde 15’e çekmesinin ardından döviz kurları dalgalandı.

Kararın hemen öncesinde 7,70 seviyesinde olan kur, kararın ardından 7,51’e kadar geri çekildikten sonra tekrar 7,60’ın üzerine çıktı.

Euro/TL de 9,15’ten ,8,89’a kadar çekildikten sonra tekrar 9’un üstüne çıktı.

TCMB KARARI ÖNCEDEN FİYATLANMIŞTI

TCMB’nin politika faizini, dün yüzde 14,80’e ulaşan ve fiili faiz olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti seviyesine çekmesi piyasada daha önceden fiyatlanmıştı. TCMB’nin politika faizi artışı ve fonlamayı politika faizinden yapacağını ilan ederek sadeleşme kararı alması, piyasanın beklediği adımlardı.

Bu nedenle kurda çok büyük düşüş gerçekleşmedi. Bu beklentiler sayesinde geçen hafta kur, 8,50 seviyelerinden, 7,60 seviyelerine kadar çekilmişti.

Kurda bundan sonra yabancı portföy girişleri, ithalat ve ihracat rakamları, salgının seyri ve jeopolitik gelişmeler etkili olacak. Faizlerdeki artışa paralel olarak kredilerin ve ithalatın azalması bekleniyor.