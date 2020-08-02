Fitch ABD’nin not görünümünü düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch önceki gün yaptığı açıklamaya göre ABD’nin AAA olan kredi notuna dokunmazken ülkenin not görünümünü durağandan negatife çekti.

Reuters’ta yer alan habere göre Fitch corona virüsü sebebiyle ABD’nin kötüleşen kamu maliyesine dikkat çekerek not görünümünü düşürdü.

Fitch’in değerlendirmesinde “Yüksek mali açık ve borç, koronavirüsün neden olduğu büyük ekonomik şok öncesinde halihazırda orta vadeli bir yükseliş patikası izliyordu. ABD’nin geleneksel kredi gücü aşınmaya başladı.” dendi.

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde Covid-19 salgını sebebiyle yüzde 32,9 gibi tarihi bir oranda küçülmüştü. ABD’de corona virüsü hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. İşletmelerini açan bazı eyaletler tekrar kapanma kararı almaya başladı.