Gelişen ülkelerin 2.5 trilyon dolar yardıma ihtiyacı var

BM'nin kalkınma organı olan UNCTAD'ın yayımladığı raporda, bu ülkelere 1 trilyon dolarlık likidite sağlanması, 1 trilyon dolarlık borçların silinmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için 500 milyon dolar bağışla bir Marshall Planı hazırlanması gerektiği vurgulandı.

PARA KAÇIŞI HIZLANDI

UNCTAD Direktörü Richard Kozul-Wright, gelişmiş ekonomilerin firmalarının ve hane halklarının ağır bir gelir kaybı yaşamasını engellemek için “Ne gerekiyorsa yap” sözü verdiğini hatırlatarak, “Ancak G20 liderleri küresel dayanışma kararlılıklarına bağlı kalacaklarsa, çekirdek G20 ekonomilerinin dışında yaşayan 6 milyar insan için orantılı eylem yapılmalıdır” dedi.

Raporda, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu gelişen ülkelerden şubat ve mart aylarında 59 milyar dolar portföy çıkışı yaşandığına dikkat çekilerek, bu tutarın küresel mali krizdeki 26.7 milyar dolarlık çıkışın iki katından fazla olduğu vurgulandı.