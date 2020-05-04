Giyim devi J. Crew’den konkordato başvurusu

Ünlü giyim firması J. Crew, ABD’de bugün mahkemeye başvurarak konkordato istedi. Şirketten yapılan açıklamada, 1,65 milyar dolarlık borç karşılığında bankalara hisse verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bir süredir ağır borç yüküyle mücadele etmeye çalışan J. Crew'in şubat ayında açıklanan borcu yaklaşık 1.7 milyar dolardı.

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre firma, yan markası Madewell'i halka arz ederek borçlarının bir bölümünü azaltma planı yapıyordu. Ancak alacaklılarla anlaşamayınca mart ayında bu plandan vazgeçildi.

J. Crew, yeniden yapılandırma sürecinde ilerleme kaydetmek için bankalardan 400 milyon dolar aldığını duyurdu.

FİYAT ARTIRDI, İŞLER ZORA GİRDİ

Marka, son yıllarda istikrarsız bir mali grafik sergiliyordu. 2011 yılında J. Crew, 3 milyar dolara TPG ve Leonard Green&Partners'a geçti. Bu satış sonrası marka ‘kimlik' krizi yaşadı. Fiyatlarını artırması, J. Crew'da işleri zora soktu.

Firmada 14 yıl CEO'luk yapan ve 2017'de ayrılan Mickey Drexler, fiyat artışının şirket tarihinde yapılan en büyük hata olduğunu söyledi. Marka, bir süre önce de yaratıcı direktörü Jenna Lyons'un ayrılmasıyla kan kaybı yaşadı.

Diğer birçok markada olduğu gibi corona virüsü salgını, J. Crew'un sorunlarını daha da derinleştirdi. Şirketin dükkanları karantina önlemleri kapsamında kapandı. Sektördeki rakibi Neiman Marcus'un da konkordatoya başvurması beklenirken, J. Crew bunu gerçekleştiren ilk marka oldu.

‘BU ANLAŞMA KRİTİK BİR KİLOMETRE TAŞI’

J. Crew Group CEO'su Jan Singer konuyla ilgili olarak, “Bankalarla yaptığımız bu anlaşma J. Crew için uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme sağlamak; Madewell'in büyüme hızını daha da artırmak amacıyla kritik bir kilometre taşını temsil ediyor. Bu süreç boyunca müşterilerimize bizden bekledikleri olağanüstü hizmet ve ürünleri sunmaya devam edeceğiz. Karantina sonrası mağazalarımızı olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.