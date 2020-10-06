Goldman yeni kredi fonunda çıtayı 14 milyar dolara yükseltti

Goldman Sachs Group Inc.’in miktarını 14 milyar dolara yükselttiği yeni kredi fonu, şimdiye kadar toplanan en yüksek başlangıç yatırım araçlarından biri olabilir.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre 5 milyar dolar 10 milyar dolar arasında bir rakam ile yola çıkan banka, artık likidite ihtiyacındaki şirketlere ulaştırmak için toplanan fonun 14 milyar dolar olmasını bekliyor. Goldman’dan bir temsilci, West Street Strategic Solutions Fund I denilen yeni fon ailesi için ilk kez hedefi doğruladı.

Yatırımcılar için yeni olan bir fon serisi için 14 milyar dolar dikkate değer bir meblağ. Bu tarz fonlar -100 milyar dolarlık SoftBank Vision Fund hariç- ilk kaynak toplamada nadiren 10 milyar doları aşıyorlar.

Goldman’ın kredi fonu bankanın yatırım için 100 milyar dolar toplama hedefine ulaşmasına yardım edecek. Müşterilerin paralarını doğrudan hisse senedi ve tahvillere yönlendirmek yerine bu fonlar, yüksek getiri için sorunlu krediler, gayrimenkul ve özel sermaye şirketleri gibi piyasanın daha az kalabalık olan köşelerine yöneliyorlar.

EN BÜYÜK FON

Goldman Sachs’ın bugüne kadar topladığı en büyük fon, 2007 yılındaki 20 milyar dolarlık özel sermaye fonuydu.

Covid-19 pandemisinin bu yılın başında piyasaları çalkalamasıyla birlikte, ABD’li banka yeni kredi fonunu toplamak için harekete geçti. Geniş çaplı önlemler piyasalara bir miktar istikrar getirse de pandeminin birçok sektördeki yıkıcı etkileri nedeniyle oldukça fazla sayıda şirket finansallarını dengede tutabilmek için hala paraya ihtiyaç duyuyor.