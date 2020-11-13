Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Aynı şekilde çeyrek altın fiyatlarında da düşüş yaşandı. 825 liraya kadar yükselen çeyrek altın, haftanın son iş gününde 763 lira olarak güne başladı.

Türk Lirasının döviz karşısında değer kazanması ve corona virüsü aşısında yaşanan olumlu gelişmeler, altın fiyatlarındaki düşüşün sebebi olarak gösteriliyor.

13 KASIM ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 746.00 Lira

Satış: 762.29 Lira

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.514.40 Lira

Satış: 1.536.00 Lira

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.028.70 Lira

Satış: 3.060.30 Lira

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.061.17 lira

Satış: 3.093.25

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16 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Borsa İstanbul, altın karşılığı TL, dolar ve euro takas işlemleri yapılmasını sağlayacak olan Kıymetli Madenler Swap Pazarı’nın 16 Kasım’da faaliyete geçeceğini duyurdu. Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, Takasbank’ın merkezi karşı taraf hizmeti vereceği pazarda Borsa düzenlemeleri uyarınca yetkilendirilen bankalar ve aracı kurumlar işlem yapabilecek. Bu pazarda kilobar altın ile Türk Lirası, ABD doları, euro cinsi para birimlerinin belirlenen koşullarda birbirleri ile değişimini amaçlayan swap işlemleri gerçekleştirileceğini belirten Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Başta kuyum sektörümüz olmak üzere kıymetli maden piyasasının tüm paydaşları yetkili yatırım kuruluşları aracılığı ile Takasbank güvencesinde karşı taraf riski almaksızın altın ödünç alma ve ödünç verme işlemleri yapabilecek ve buna mukabil TL, USD ve euro cinsinden nakit akışlarını ihtiyaçlarına göre yönetme imkânına sahip olacaklar” dedi. Açıklamaya göre, yeni kurulacak pazarın kıymetli maden piyasasında derinliği artırarak işlem maliyetlerini düşürmeye katkıda bulunması bekleniyor. (Reuters)