Her 3 gençten biri işsiz kaldı

Ekonomik krizin derinleşmesi ile birlikte işsizlik en önemli problemlerden biri haline geldi. TÜİK verilerine göre mayıs ayında işsizlik yüzde 12.9 olurken, işten çıkarmanın pandemi ile yasak olması nedeniyle bu oranın gerçekte çok daha fazla olduğu ifade ediliyor.

Genç işsizlikte ise daha vahim bir tablo karşımıza çıkıyor ve burada oran yüzde 24.9'u buluyor. Genç işsizliğin ülke açısından çok ciddi bir problem haline geldiğini söyleyen Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu, kendi yaptıkları hesaplamalara göre her 4 gençten 1'inin değil, her 3 gençten 1'inin işsiz olduğunu belirtti.

Bu durumun ekonomik problemden çok toplumsal bir probleme dönüştüğünü ifade eden Pamukçu, “Hizmetler sektörü çok önemli istihdam kapısıydı. İnsanların tüketim davranışları değiştikçe buralarda sorun oluyor. Yarınla ilgili umudu olmayan, girişimci de olmuyor. Gençlerin yüzde 75'i kamuda iş arıyor. Ciddi bir sosyal sorun haline gelir bu gençler. Bunun çözümünü eğitimle, girişimle bir çıkış kapısı olarak görüyoruz” dedi.

EĞİTİM DEĞİŞMELİ

Diplomalı işsizliğin çok büyük bir problem olduğunu anlatan Pamukçu, önde gelen üniversiteleri bitirip işsiz kalan çok sayıda genç olduğunu kaydetti. GYİAD olarak istihdam çalışma grubu oluşturduklarını ve genç işsizleri inceleyen bir rapor hazırladıklarını ifade eden Pamukçu, gençlerin yeni çağın gereksinimlerine uygun mesleklere yönlendirilmesi gerektiğini aktardı. Bu noktada meslek liselerinde modelin değişmesi gerektiğine işaret eden Pamukçu, ara eleman yerine teknoloji ve yazılım eğitimine ağırlık verilmesi konusundaki çalışmalarını ilgili makamlara anlattıklarını söyledi.

Fırsat var, AB ile ilişkiler artırılmalı

Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında ayrıştığını söyleyen Fuat Pamukçu, bunun tek sebebinin döviz kurları olmadığını, yapısal reformlara ve hukukun çalışmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. AB ile ilişkilerin geçmişteki gibi artırılması gerektiğine işaret eden Pamukçu, pandemi ile yeni bir fırsatın doğduğunu, değişen tedarik zincirleri ile birlikte Türkiye'nin yeni üretim üssü haline gelebileceğini kaydetti. Pamukçu, “Bizim imalatçımız Avrupa'ya mal satmayı bilen tecrübeli bir sanayi. ABD ve AB başta olmak üzere Asya-Pasifik'ten aldıklarını gözden geçirmeye başladılar” dedi.