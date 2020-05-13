İngiliz ekonomisi martta yüzde 5.2 daraldı

İngiltere ekonomisi, global ekonomik krizden sert şekilde etkilendi. Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamaya göre ülkenin gayri safi yurt içi hasılası yüzde 2 oranında düştü.

Business Insider’da yer alan habere göre ONS, bunun 2008 yılındaki ekonomik krizden bu yana ilk çeyrekte görülen en büyük düşüş olduğunu belirtti.

‘İKİNCİ ÇEYREK RAKAMLARI DAHA ACI VERİCİ OLACAK’



Bir diğer çarpıcı istatistik ise İngiltere ekonomisinin mart ayında yüzde 5.8'lik rekor bir daralma yaşaması. Ekonomi uzmanı Connor Campbell, bu daralmanın ekonomi üzerinde bir ‘balyoz' etkisi yarattığını söyledi.

Campbell, “Karantina etkilerinin asıl hissedileceği dönem ise ikinci çeyrek. Buradan gelecek rakamlar çok daha acı verici olabilir” ifadelerini kullandı.

AVRUPA BÖLGESİNDE DE DURUM AYNI

Avrupa bölgesinde de durum farklı değil. Avrupa'da ilk çeyreğin sonunda genel daralma yüzde 3.8 oldu. Fransa ekonomisi yüzde 5.8, İspanya'nın ki ise yüzde 5.2 küçüldü.