İş dünyasından ‘birlikte başaracağız’ mesajı

Corona virüsü salgını dünya ve Türkiye ekonomisini derinden sarsarken, iş dünyasından birlik ve beraberlik mesajı geldi.

İstihdamı ve işlerini korumaya odaklandıklarını belirten sektör temsilcileri, devletten de sektör ayrımı yapmadan herkese destek verilmesini talep etti.

“TEK AMACIMIZ İŞÇİ-İŞVEREN EL ELE VERİP HAYATTA KALMAK”

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, “İDDMİB olarak hızlı aksiyon alarak uzaktan çalışma sistemine geçtik. Çalışanlarımızın sağlığı ilk önceliğimiz.” dedi.

Tüm sektörlerin devlet tarafından desteklenmesi gerektiğine inandıklarını ve bu yönde ilgili Bakanlıklarla görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Öztiryaki, “Bu süreçte iş insanları olarak tek amacımız tüm gücümüzü seferber ederek bir tek çalışanımızı bile işten çıkarmadan işçi- işveren el ele verip çalışarak ayakta ve hayatta kalıp ihracatımızı daha da artırmak” dedi.

Adnan Aslan

ÖNCELİĞİMİZ İSTİHDAMI KORUMAK

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, önceliklerinin istihdamı korumak olduğuna işaret ederek “İhracatçılar olarak bu zor dönemde daha çok kenetlenip ihracatımızı artırmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak zorundayız. Yıl sonuna kadar özellikle Uzak doğu özelinde navlun desteğine ihtiyacımız olacak. Devletimiz mutlaka gereken ek tedbirleri alacaktır. Milli birlik ruhu ile yönetilmesi gereken bu süreci ekonomik alanda başarıya ulaştırmanın yolu işçi- işveren dayanışmasından geçiyor” dedi.

“LOKMAMIZI BÖLÜŞMEYE HAZIRIZ”

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder de “Bize yakışan bu zorlu süreci birlikte atlatmak için elimizden geleni yapmak, gerekirse bir lokmayı bölüşebilmektir” dedi.

Yurt dışından siparişlerin bıçak gibi kesildiğini, içeride de durumun iç açıcı olmadığını belirten Önder, durumu “İnanıyorum ki devletimiz tüm sanayicilere, tüm çalışanlara, emekçilere yardım eli uzatacak ve ekonominin çarkları en azından önümüzdeki 3-4 aylık sürede dönmeye devam edecek” sözleriyle anlattı.

“İSTİHDAMI KORUMAYA ODAKLANDIK”

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, dental sektörde, sağlık mensuplarına hizmet eden yaklaşık 6 bin çalışanın olduğunu vurgulayarak “Covid- 19’un ekonomik yansımaları tıbbi cihaz firmalarını da etkiliyor. Bir yandan zorunlu olarak sürdürmemiz gereken tıbbi ürün ve hizmet iş akışlarımızla ilgilenirken, diğer yandan da işletmelerimizi ekonomik olarak açık tutmaya ve istihdama verdiğimiz katkıyı sürdürmeye çalışıyoruz” dedi.

Devletin de desteği ile süreci en az hasarla atlacaklarını belirten Uçar, “DİŞSİAD olarak; ülkemiz açısından tıbbi cihaz sektörünün ve sağlık endüstrisinin stratejik öneme sahip olduğu bilinci ile sağladığımız istihdamı korumaya odaklandık. İtidalli ve akıllıca hareket ederek mücadelemizi sürdüreceğiz ve birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL SİSTEMİN BOZULMAMASI İÇİN TEŞVİKLER EŞİT DAĞITILMALI”

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, hırdavat sektöründe 650 bin kişinin istihdam edildiğine vurgu yaparak, “Emek yoğun bir sektör. İşletmeler kendi öz kaynaklarıyla iki ay dayanacak gibi görünüyor. Çalışanlar şu anda 2019'dan kalan hak ettikleri izinleri kullanıyorlar” dedi.

“Her sektörde olduğu gibi eşit vergi dilimindeyiz. Mücbir sebepte vergide 6 ay ötelemeye dahil olmak istiyoruz. İşçi- işveren arasındaki zincirin kopmaması lazım” diyen Tecdelioğlu, “Çalışanlarımızın maaşlarından başka bir geliri yok. Sosyal sistemin bozulmaması için verilen teşviklerin eşit dağıtılması gerekir” ifadelerini kullandı.

Gökhan Turhan

ÇALIŞANLARIMIZA VE İŞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, “Ana konu bence çalışanlarımıza, işimize ve müşterilerimize sahip olmak. İstihdamın korunması ile birlikte yola devam edilebilir. Asıl sorun bizlerin ve dünyanın geleceği öngöremiyor olması.” dedi.

Alınacak tedbirlerin tüm sanayi kollarını düşünerek alınması ve her biri zincirin halkası olan sektörlerin özel olarak gözetilmesi gerektiğini söyleyen Turhan, “Belki çalışmaya bir süre ara verilmesi ve bunu da gelecek dönemlerde kullanacağımız bayram tatilleri gibi özel tatilleri öne çıkararak, işlerin açıldığı dönmelerde bizlere bu zamanlar birer ivme olabilecektir. TOBB, TİM gibi birçok STK'mızın maddi destekleri sektörlerimize ayrı bir güç katacaktır.” dedi.



Servet Terziler

“İŞTEN ÇIKARMA OLMAYACAK”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyonu Üyesi ve Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler de, “Virüs şüphesiz küresel ekonomiye darbe vurdu. İlk etapta çalışan takım arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Çünkü onlar bizim çalışma ailemiz. Toplamda 300 çalışanımız var ancak bu süreçte işten çıkarma politikası izlemiyoruz.” şeklinde konuştu.