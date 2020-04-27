Japonya devlet tahvili alım hacmini sınırsız yaptı

Japonya Merkez Bankası (BoJ), Covid-19 pandemisinin etkilerine karşı ekonomiyi canlandırmaya yönelik önlemlerine yenisini ekledi ve yıllık 80 trilyon yenlik devlet tahvili alım limitini sınırsıza çıkardı.

Covid-19 pandemisinin derinleşen ekonomik etkilerine karşı tahvili alım limitini kaldırarak parasal canlandırma önlemlerini genişleten BoJ, şirket tahvili alımlarını yaklaşık 3 kat artışla, yaklaşık 186 milyar dolara karşılık gelen 20 trilyon yene çıkardığını açıkladı.

BoJ açıklamasında, uzun dönemli faiz oranını “yüzde sıfır”a yakın tutmak için “BoJ, bir üst limit belirlemeden devlet tahvillerini gerektiği kadar alacak” denildi.

BoJ’un yanında, diğer ülkelerde de önlemlerin genişletilmesiyle Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.2 ve Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 2.1 yükseldi.

Küresel piyasalar bu hafta, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yapacakları toplantılara ve açıklanacak yeni önlem paketlerine odaklanacak. Fed’in bu haftaki toplantısı çarşamba günü sona erecek, ECB’nin toplantısı perşembe günü yapılacak.

ABD 6 NİSAN’DA BAŞLADI

ABD Merkez Bankası (Fed), yabancı merkez bankalarının corona virüsü krizi süresince dolara erişimini sağlayacak bir imkan başlatmıştı. Buna göre yabancı merkez bankaları ellerindeki ABD Hazine tahvilleri karşılığında gecelik dolar alabiliyor.

Program 6 Nisan'da devreye girdi ve en az 6 ay boyunca faal olacak.

Fed'den yapılan açıklamada, bu imkan ile dolar takas (swap line) imkanına sahip olmayan ülkelerin de dolara erişim sağlayabileceğine dikkat çekilerek, “(bu imkan) menkul kıymetlerin açık piyasada satışı dışında alternatif ancak geçici bir ABD doları kaynağı oluşturarak ABD Hazine tahvili piyasasının sorunsuz işlemesine yardımcı olacak” denilmişti.

DEVLET TAHVİLİ NEDİR? Devlet tahvili, devletin 1 yıldan uzun vadeli borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak için Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanma senetlerine deniyor. Bu finansal araç uygulamasında devlet belirtilen tarihte -vade- faiz getirisiyle beraber ödeme yapmayı garanti ediyor. Devlet tahvillerinden tüzel kişiler faydalanabildiği gibi, bankalar da tahvilleri bilançolarının aktif kaleminde yatırım aracı olarak bulundurabiliyor. Devlet tahvilleri sabit faizli, değişken faizli olabildiği gibi dövize endeksli de olabilir.

(DHA-sozcu.com.tr)

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