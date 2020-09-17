Kafe görünümlü gece kulüplerine denetim geliyor

İçişleri Bakanlığı tarafından önceki gün yayınlanan genelgede hali hazırda kapalı olması gereken gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü gibi işletmelerin ruhsat değiştirme yoluyla açık olduğu vurgulandı. Söz konusu işletmeler pandemiden dolayı zarar görmemek için ruhsatlarını kafe veya lokantaya çeviriyorlardı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ruhsatlarını değiştirerek faaliyetlerine devam eden işletmelerde denetimlerin sıklaştırılacağı açıklandı. Yani kapalı olması gereken birahane ruhsatlı bir işletme açık kalmak için lokanta ruhsatı aldıysa birahane ruhsatının iptal edilmesi gerekecek.

İçişleri Bakanlığı ruhsat değişikliği yoluyla işletmelerin salgına karşı alınan tedbirleri almadıklarını ve eski faaliyet alanlarına devam ettiklerini vurguladı. Söz konusu işletmelere de ceza kesileceği uyarısında bulunuldu.

‘HAKSIZLIĞA UĞRAYAN VAR'

Sözcü'ye konuşan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer, “Haksızlığa uğrayan işletmecilerle, haklılar ayrılmış olacak. Bar gibi çalışan kafeler işin dozunu kaçırdı” dedi

Yayınlanan genelgeyle ilgili, konuyu ikiye ayırmak gerektiğini belirten Demirer, “Gerçekten şanssız ve haksız bir şekilde ruhsatı çok eski olup bar ve gece kulübü yazılıp sonra fonksiyonu daha fazla restoran ve kafeye dönen yerler var. Bunlar çok fazla şanssızlık ve haksızlık içinde ve ruhsatlarının değişimi için büyük gayret içindeler” diyor.

Demirer, haksızlığa uğrayan işletmeler olduğunu belirterek, “Turizm belgeli ise Turizm Bakanlığı'ndan, yerel otorite belediye belgeliyse belediyeden bunları değiştirmeye çalıştılar. Bazıları bunda muvaffak olurken bazıları olamadı. Muvaffak olamayan işletme gerçekten fonksiyonunu değiştirmesine rağmen şu anda elindeki ruhsatın türünden dolayı açamıyor ve haksızlık yaşıyor” dedi.

Demirer pandemi sürecinde işletmesini gece kulübü olarak sürdürmek isteyen fakat yerel yönetimler ile kuvvetli ilişkileri olduğu için kafe ve lokanta ruhsatı alan işletmeler de olduğuna vurgu yaparak, “Gerçekten gece kulübü olarak devam etmek isteyen ama yerel otoritelerle ilişkisini kuvvetli tuttuğu için ruhsatını kafeye ve daha yasak kapsamı dışındaki işletme türüne çeviren işletmeler oldu. Bunların tespiti yapılıp da daha hala bar, pavyon ve gece kulübü gibi çalışan ama gidip ruhsatının türünü değiştirerek açılabilir restoranlar haline getirenlerin tespit edilmesi durumunda yeniden kapatılması talimatı çıktı.” diyor.

‘BU KARAR ASLINDA İSTEYEREK ALINAN SİYASİ BİR KARAR DEĞİL’

İçişleri Bakanlığı’nın bu kararı aslında isteyerek almadığını, bunun siyasi bir karar olmadığını da sözlerine ekleyen Demirer, “Gerçekten dünyanın her yerinde özellikle ilerleyen saatlerde ayakta hizmet veren yerlerde alkol tüketiminin de artmasıyla mesafelerin ortadan kalktığı, salgının daha tehlikeli hale geldiği tespitleri var.

Bu konuyu başka yöne çekmek isteyenler varsa bunu şöyle açıklamak isterim ki bu durum dünyanın her yerinde oluşmaya başladı. Bu nedenle de daha oturan, mesafeye dikkat eden, maske ve hijyen kurallarına dikkat ederek kural uygulayan yerler ile kural uygulamayan, ayakta bar gibi hizmet veren ve belli bir saatten sonra kuralları unutanlar arasında bir çizgi olması şu anda tüm dünyanın meselesi durumunda.

Bakanlık da ruhsatına bakmayın tek tek kontrol edin diyor. Eğer kafe ruhsatı olup da gece kulübü gibi çalışıyorsa iptal edip kapatın diyor. Umarız bu bir an önce biter de bu kapsam da kendiliğinden ortadan kalkar” diye konuştu.