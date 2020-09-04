Kolonya fiyatlarında ikinci dalga!

Ali Ekber ŞEN Müslüm EVCİ İlker KILIÇASLAN Halil ATAŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre bir litre limon kolonyasının fiyatı 40 TL’yi aştı! Türkiye’de ilk corona virüsü vakası 11 Mart 2020 tarihinde açıklanırken mart ayında kolonya fiyatları resmi olarak 25,1 TL idi. Mart ayında vatandaş neredeyse 200 ml’lik kolonyayı 15-20 TL’ye alırken TÜİK’te fiyatların böyle çıkması eleştiri konusu olmuştu.

Kolonya fiyatları mart ve nisan aylarını nispeten sakin geçirirken Nisan’da 28 TL olan bir litre limon kolonyasının Mayıs ayında 35 TL’ye yükselmesi dikkat çekti. Şimdi ise bir litre kolonyanın fiyatı 40 TL’yi aştı.

Resmi rakamlar böyle söylerken sokağın sesini Sözcü muhabirleri dinledi. Bazı illerde kolonya fiyatları artarken bazılarında herhangi bir artış gözlenmiyor. Ancak kolonya satıcıları önümüzdeki günlerde satışların artmasını beklediklerini söyledi.

“YÜZDE 25 ORANINDA BİR ZAM YAŞANDI”

Mersin'de kolonya satışı yapan firmanın yetkilisi Ahmet Miral, “Mart ayında 26-27 TL bandında olan litrelik kolonya fiyatları şu anda 36-37 TL. Yani fiyatında yüzde 25 oranında bir zam yaşandı” diye konuştu.

Vatandaşların yeterli kolonya stoku yaptığını belirten Miral, bu nedenle aşırı bir zam beklentisi içinde olmadığını belirterek, şöyle konuştu; “Pandeminin ilk öneminde yoğun bir talep olduğu için bir sıkıntı yaşandı, stoklarımız kısa sürede eriyince kolonya bulamadık. Yeni aşırı zam artışı beklentisi beklemiyorum. Çünkü vatandaş aşırı yüklenince firmalarda hazırlıksız yakalandı. O günlerde insanlar salgının önlenmesi konusunda iyi geldiği basın yayın organlarında yayılınca herkes kolonyaya hücum etti. Bu nedenle insanlar evlerine bidon, bidon kolonya taşıdı. Ancak şimdi ise firmaların şimdi olası bir talep patlamasına göre üretimlerini artırarak tedbirlerini aldığını düşünüyorum”

“FİYATTA ARTIŞ YOK, AKSİNE İNDİRİMLİ SATIYORUZ”

Pandeminin başlangıcından itibaren kolonya fiyatlarında belirli aralıklarla zamlandığını ifade eden Bursalı esnaf Murat Şener, Ağustos ayından itibaren kolonya fiyatlarındaki indirime dikkat çekti. Fiyatların ürünün markasına göre değiştiğini belirten Şener, ”Daha önce 25 TL’den sattığımız kolonya 20 TL, 20 TL’ye sattığımız bir başka kolonya 15 TL, 42 TL’ye sattığımız kolonya 20 TL’ye düştü. Öte yandan litrelik olarak sattığımız kolonyanın fiyatı da 50 TL’den 40 TL’ye düştü. Pandemi de birinci dalga da bugün artış yaşanıyor. Kolonya fiyatların da ise artış yok aksine biz indirimli satıyoruz. İkinci dalgada da fiyatların artacağını tahmin etmiyorum” dedi.

‘ŞİŞE ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI’

Konya’da kolonya satışı yapan esnaf Mesut Yanar, “Corona virüs salgınının ardından kolonya fiyatları yüzde 40 civarında arttı. Salgının ardından talebin artması, ham madde ve kolonya şişelerinde ücretlerinin yükselmesi kolonya fiyatlarına yansıdı. Normalleşme sürecinin ardından kolonyaya olan talep yeniden arttı. Şu an yeniden ham madde fiyatlarında bir hareketlilik yaşanıyor. Bu da ister istemez önümüzdeki günlerde fiyatların artmaya devam edeceğini gösteriyor” dedi.

‘FİYATLARDA ARTIŞ OLABİLİR’

Manisa'da 35 yıldır esnaflık yapan Ertan İlal (52), “Pandeminin ile birlikte ilk başlayan yasaklarda kolonyaya büyük bir rağbet oldu. Buna paralel olarak fiyatlarda artış gösterdi” diyerek kolonya fiyatlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Vatandaşlar kolonyanın virüsten koruduğu düşüncesinden hareketle kolonya piyasada büyük ilgi gördü. Şimdi ise kolonyanın 400 mili litresi yaklaşık 40 Lira'ya satılırken, kimi yerde ise 15 Lira veya 20 Lira'ya satılıyor. Kolonyanın derecesine göre değişen fiyatlar var. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlarda virüs sürekli artış gösteriyor. Son 2 aydır yavaşlayan kolonya satışlarının önümüzdeki günlerde yine artmasını bekliyoruz. Özellikle kamuoyunda önümüzdeki günlerde yasakların gelebileceği söyleniyor. Bunlara baktığımızda kolonya fiyatlarına yine ufak bir artış gelebilir. Önümüzdeki haftalar vatandaşlar yine kolonya stoku yapmaya başlayabilir.