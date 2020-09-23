Konkordato ilan eden Keskinoğlu yeniden canlanıyor

Türkiye'nin önde gelen piliç ile yumurta üretim tesislerini bünyesinde bulunduran Keskioğlu firması, yaşadığı maddi sıkıntılar sebebiyle 2018 yılında konkordato ilan ederek, zorlu bir sürece girmişti.

2018 yılından bu zamana kadar konkordato sürelerini uzatan Keskinoğlu'nun sıkıntılı sürece girmesini ardından 4 bin işçiden 2 bin 500’ü işten çıkarıldı. Keskinoğlu'nun konkordato ilan ettikten sonra yıllık 1.2 milyar liraya ulaşan cirosunun geçen yıl yaklaşık 800 milyon lira olduğu, ihracatın da 25 milyon liraya kadar gerilediği öğrenildi.

Keskinoğlu'nun hisselerin büyük bir kısmının Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’a geçmesinin ardından şirkette mali sorunların aşılmaya, sektördeki eski günlerine geri dönmeye hazırlandığı bilgisine ulaşıldı.

Akhisar ilçesinde faaliyet gösteren Keskinoğlu'nun tekrar canlanması ilçede istihdam ve ekonomik anlamda yeniden hareketlenmeyi sağlayacağı umut ediliyor.

“İLÇEMİZE BÜYÜK KATKI SAĞLAYAN BİR ŞİRKETTİ''

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu, şirketin ilçeye sadece istihdam değil, ekonomik anlamda önemli bir katkısını olduğunu söyledi.

Keskinoğlu'nda yaşanan son durum hakkında bilgi veren Erdayıoğlu, şirketin büyük hisselerini şu anda Halk, Vakıf ve Ziraat Bankalarına ait olduğunu, Keskinoğlu ailesinin küçük bir hissesinin olduğunu ve yönetimin bankaların ortak kararıyla belirlediği kişilerden oluştuğunu ifade etti.

Erdayıoğlu, “Keskinoğlu'nda yaşanan sıkıntı öncesinde 4 bin kişi geçimini sağlıyordu. Kesimhanesiydi, yumurta bölümüydü, yem fabrikasıyla, paketleme servisiyle birlikte ilçedeki vatandaşlarımızın önemli bir kısmı geçimlerini buradan sağlıyordu. Son aldığımız bilgilere göre yaşanan sıkıntılardan sonra bu rakam bin 500 kişilere kadar düşmüş durumda. Keskinoğlu sadece çalışanlara katkı sağlayan bir şirket değildi. İlçemize tedarikçileriyle birlikte büyük bir katkı sağlıyordu. Tedarikçilerin kazançlarında da sıkıntılar yaşanmaya başladı.

İlçede tedarikçileriyle birlikte yaklaşık 10 bin kişiye bir ekmek kapısıydı. Keskinoğlu'nun yaşadığı bu sıkıntı elbetteki ilçe ekonomisinde de sıkıntı yarattı. Ancak son dönemlerde ilçemize gelen büyük fabrikalar sayesinde Keskinoğlu'nda yaşanan sıkıntı bir nebzede telafi edildi.'' diye konuştu.

“HAREKETLENMELERİN BAŞLADIĞINI DUYDUK''

Oda Başkanı Erdayıoğlu, Keskinoğlu'nda yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte önümüzdeki süreçte şirketin eski günlerine döneceğine inandıklarını vurguladı. Erdayıoğlu şunları söyledi:

“Son aldığımız bilgilere göre Türkiye'nin önemli markası olan Keskinoğlu eski günlerine dönme aşamasında hareketlenmeye başladı. Oda olarak ihracat belgeleri imzalamaya tekrar başladık. Canlanma başladı. Duyduğumuza göre şu anki mevcut personel maaşlarını düzenli almaya başladı.

İyimserlik havası esmeye başladı. İşçi alımlarının başladığını duyduk. Konkordato süreci boyunca sadece yumurta üretimi vardı. Artık bundan sonra beyaz üretimine geçeceklerini duyduk. Üretim artmaya başlayacak. Türkiye'nin en büyük entegre tavukçuluk tesisine sahipler. Her şey çalışır vaziyette duruyor. Sadece çarkın dönmesi için düğmeye basılması gerekiyordu. O düğmeye de basıldı. Sıra tekrar tam kapasite üretime başlayacaklar. Ekonomiye katkıları devam edecek. Sahipleri şirketin yönetiminden ayrıldı. Bankalar bu işin uzmanı kişileri başa getirdiler. Yaşanan sıkıntının giderilmesi içinde kaynak sağlandı.”

“PANDEMİ DÖNEMİNDE BÜYÜK BİR KAZANÇ''

Covid-19 salgını ile birlikte bir çok firmanın sıkıntı yaşadığını da ifade eden Erdayıoğlu, pandemi döneminde önemli bir şirketin sıkıntılı süreci aşarak yeniden canlanmaya geçmesinin hem ülke hem de ilçe ekonomisine büyük kazanç sağlayacağını dile getirdi.

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