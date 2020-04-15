Marketlerden sokağa çıkma yasağı başvurusu

Büyük market zincirleri sokağa çıkma yasağından etkilenmemek adına resmi makamlara örgüt halinde ve tüzel olarak başvuruda bulundu.

Sektör temsilcileri sokağa çıkma yasağı ilan edilen geçen hafta sonundan dolayı depolarda zayi olan ürünler sebebiyle marketlerin başvuruda bulunduğunu belirtiyor.

Sozcu.com.tr’ye açıklama yapan Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç, “Sokağa çıkma yasağı sonrası yoğunluğa hazırlık yapabilmek için tedarik yapabilmek için tedarik zincirinin aksatılmamasına yönelik olarak başvuruda bulunuldu” ifadesini kullandı.

11-12 Nisan’da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından 13 Nisan pazartesi günü marketlerde büyük yoğunluk yaşanmış, büyük zincirler bu yoğunluğa cevap vermekte zorlanmıştı. 18-19 Nisan tarihinde de sokağa çıkma yasağı uygulanacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

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