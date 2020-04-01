Markette 2.200 kişilik kadroya 60 bin kişi başvurdu

Corona virüsünden dolayı vatandaş evden çıkmıyor ve market alışverişini internet üzerinden yapıyor. Marketler de e-ticaret operasyonlarını büyütüyorlar. Migros bugün yaptığı açıklamada ek 1000 kişiyi daha işe alacağını açıkladı.

İlk corona vakası açıklandıktan sonra 10 gün içinde Sanal Market ve mağaza operasyonlarında 2.200 kişi iş başı yaptı. İş başvuruları basvuru.migros.com.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.

KARTLI MARKET HARCAMASI REKOR KIRDI

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının 11 Mart’ta resmen açıklanması sonrasında vatandaşın banka ve kredi kartıyla yaptığı market harcamasındaki artış TCMB verilerine yansıdı. 28 Şubat-6 Mart haftasında 3 milyar 674 milyon TL olan “banka ve kredi kartı ile yapılan market alışverişi tutarı”, 6-13 Mart haftasında 4 milyar 412 milyon TL’ye, 13-20 Mart haftasında 5 milyar 263 milyon TL’ye sıçradı. Hava yolu ve konaklama harcamaları da sadece iki haftada yarı yarıya azaldı. 13-20 Mart haftasında banka ve kredi kartı ile yapılan market harcamalarında tarihi rekor kırıldı.