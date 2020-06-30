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Maske kumaşında gümrük vergisi sıfırlandı

Maske kumaşı ithalatında yüzde 20 olan ilave gümrük vergisi oranı 30 Eylül'e kadar sıfırlandı. Böylece yerli üreticilerin maske üretimi için daha uygun koşullarda kumaş bulması amaçlanıyor.

09:43 -
Haberler Ekonomi
Maske kumaşında gümrük vergisi sıfırlandı

Cumhurbaşkanlığının “Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar  Kapsamındaki Tekstil, Konfeksiyon, Deri, Ayakkabı ve Benzeri Ürünlerde  Uygulanan İlave Gümrük Vergileri Hakkındaki 20/4/2020 Tarihli ve 2429  Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Maske kumaşı ithalatında yüzde 20 olan ilave gümrük vergisi oranı sıfırlandı. Karar 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacak. Meltblown olarak da bilinen kumaş ürünü, yoğunlukla maske mendil ve hava filtresi imalinde kullanılıyor.

Ticaret Bakanlığı 18 Mart’ta, etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaş ürünlerini ihracı kayda bağlı mallar listesine eklemişti.

(FOREKS)

Cumhurbaşkanı Tekstil
Son güncelleme: 09:56 30.06.2020
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