Merkez’in ihalesinde faizler biraz daha yukarı çekildi

Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta Cuma günü itibarıyla devreye aldığı ek sıkılaştırma adımlarını yüzde 10.96 faiz oranından sağladığı 20 milyar TL fonlama ile bugün bir kademe daha kuvvetlendirdi.

TCMB bugün miktar yöntemiyle repo ihalesi açmazken, buna ek olarak faizin bankaların taleplerine göre belirlendiği geleneksel yöntemle 1 ay vadeli repo ihalesi açtı. İhalede oluşan ortalama faiz oranı %10.96 ile hem politika faizini, hem de ortalama fonlama faizini daha da yukarı çekecek şekilde fonlama sağlamış oldu.

Bankacılar bugünkü uygulama öncesi ortalama fonlama maliyetinin %9.75’e kadar yükselebileceğini belirtiyordu. TCMB’nin uygulamalarına göre artık bu oran daha da yukarıda olabilir.

TCMB’nin miktar yöntemi ile haftalık vadede repo ihalesi açmaması, politika faizi olan %8.25’ten fonlama sağlamaması anlamına geliyor. Banka 7 Ağustos’tan beri haftalık vadede fonlama sağlamıyor.



BANKALAR FAİZ ORANI TALEBİNDE BULUNDU

Bugün yapılan ek adım ise geleneksel yöntem ile fonlama sağlanması. Miktar yönteminde sabit bir faiz oranından fonlama sağlanırken, geleneksel yöntemle gerçekleştirilen ihalede ise bankalar TCMB’ye faiz oranı talebinde de bulunuyor.

Ek sıkılaştırma adımlarına devam eden TCMB’nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz’da politika faizinin 90 baz puan altına yani %7.34’e kadar gerilemişti. TCMB son adımlarıyla fonlama maliyetini dün itibarıyla %8.71’e yükseltti.

Bugünkü adımla sıkılaştırma daha da belirginleşeceğini belirten bir bankanın ALM masası yetkilisi, “TCMB’nin faiz koridorunun üst bandına yani %9.75’e kadar sıkılaştırma yapacağını, daha fazla sıkılaştırma için geç likidite pencesisini kullanmasını gerekeceğini öngörüyorduk. Ancak bir aylık geleneksel yöntemli ihaleler bunu değiştiriyor. TCMB’nin bu fonlama imkanını kullanımına göre GLP’ye gerek kalmadan da daha çok sıkılaştırma yapılabilir” dedi.

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UCUZ FONLAMA İMKANLARINA SON VERİLDİ

TCMB ayrıca geçen hafta yarıya indirdiği Piyasa Yapıcı bankalara tanıdığı açık piyasa işlemleri çerçevesınde tanınan likidite imkân limitlerini bu hafta itibarıyla sıfırladı.

Bankacılar ilgili adım ile birlikte bankanın politika faizinin altında olan ve ayrıca %7.25 ile en ucuz vadeli fonlama imkanlarından birinin ortadan kalktığını, fonlama maliyetinin de böylece politika faizinden daha yukarı daha hızlı taşınacağını belirttiler.

Bankalarası piyasada ise gecelik faizler %9.75 ile sıkılaştırmayı fiyatlamış durumda.

Daha sonra ise piyasalar TCMB’nin ilgili adımları %11.25 ile koridordaki en üst fonlama olan GLP ile devam edip ettirmeyeceğini ve bu sıkılaştırmaları 20 Ağustos’taki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizine yansıtıp yansıtmayacağını takip edecekler. (REUTERS)