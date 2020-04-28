Nefes Kredisi nedir? Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerinin faydalanabildiği ‘Nefes Kredisi’ projesi yeniden devreye alınıyor. Kredinin yıllık faizi yüzde 7,5 olacak, her bir üye azami 100 bin lira kullanabilecek. 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yaklaşık 1 milyon 300 bin üyesi bulunuyor.

NEFES KREDİSİ NEDİR?

Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. Krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ'lere verilmektedir.

NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvuru yapabilecekler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ‘Nefes Kredisi' uygulamasının yeniden devreye alınacağını söyledi. Başkan Hisarcıklıoğlu 2020 yılında anapara ödemesiz yıllık yüzde 7,5 faizle verilecek kredi hakkında şunları söyledi:

TOBB Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek.

Bu tutar illere göre 50 bin ile 100 bin arasında değişebilecek. Bizim için önemli olan kısmı şu; 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak.

Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak. Krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek.

Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.

İşletmelere 6 milyar TL kadar kredi sağlanması hedefleniyor.

KATILIMCI BANKA DENİZBANK

Denizbank KOBİ’lere düşük faizli kredi sağlamak için hayata geçirilen ‘TOBB Nefes Kredisi’ projesinde katılımcı banka olarak yer aldı. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Bugüne kadar özellikle KOBİ’lere ve küçük esnafa sunduğu destekle, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma ve sosyal dengenin oluşturulması yönünde önemli misyon üstlenmiş bir kurumuz. Bu değerli mirastan aldığımız güçle, yeniden önemli inisiyatif üstlenerek TOBB ve KGF desteği ile, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı ve üst limiti 50.000 ve 100.000 TL arasında değişen “TOBB Nefes Kredisi”ni hayata geçiren banka konumunda yer alıyoruz. Yağmurlu havada şemsiyeyi kapatmıyor, 2020 yılında bir kez daha KOBİ’lerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş krediye başvurmak için sadece odaya kayıt belgesi isteneceğini söyledi.