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Otogarlarda hareketlilik başladı

Manisa'nın içinde bulunduğu 15 ilde 28 Mart'tan beri devam eden seyahat kısıtlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası 1 Haziran itibariyle kalktı. Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte her gün 5-6 bin yolcunun taşındığı Manisa-İzmir arası seyahat başlarken daha önce 15 TL olan bilet fiyatları da 20 TL olarak belirlendi.

16:14 -
Haberler Ekonomi
Otogarlarda hareketlilik başladı

Seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından Manisa’dan iki firma 49 araçlı Manisa Seyahat firması ile 11 araçlı Muradiye Birlik Taşımacılık Kooperatifi dezenfekte edilerek servislere başladı.

Fotoğraf: İHA

Yolcular ateşleri ölçülerek otobüslere alındı. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde firmaları ziyaret ederek yetkililerden bilgi alırken, yeni bilet fiyat tarifesine göre Manisa-İzmir arası 20 TL, Manisa-Menemen 15 TL, Manisa-Aliağa 20 TL, Manisa-Şakran 25 TL, Manisa-Bergama 30 TL, Manisa-Dikili 35 TL olduğu öğrenildi.

Corona virüsü nedeniyle alınan şehirlerarası seyahat yasağının kaldırılmasının ardından Van Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde hareketlilik yaşanıyor. / Fotoğraf: İHA

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, “Covid-19 süreci başlayınca Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla 28 Mart’ta iller arası seyahat kısıtlaması getirildi. Tabi bu süreçte yaklaşık 2 aydır bu esnafımız çalışmamaktadır. Belirli bir ekonomik kriz içerisine de girdiklerini görüyoruz. ama en son 28 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu açıklama ile 15 ilde seyahat kısıtlamasının 1 Haziran itibariyle kaldırıldığını söyledi. Manisa Seyahat ve Muradiye Birlik olarak firmamız var bizim üyemiz olan. Manisa Seyahat Manisa-İzmir arası taşımacılık yapıyor yıllardan beri. Muradiye Birlik firmamız ise Menemen, Bergama, Şakran, Aliağa, Dikili’ye kadar yolcu taşımacılığı yapıyor.” dedi. (İHA)

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