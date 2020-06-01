Otogarlarda hareketlilik başladı

Seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından Manisa’dan iki firma 49 araçlı Manisa Seyahat firması ile 11 araçlı Muradiye Birlik Taşımacılık Kooperatifi dezenfekte edilerek servislere başladı.

Yolcular ateşleri ölçülerek otobüslere alındı. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde firmaları ziyaret ederek yetkililerden bilgi alırken, yeni bilet fiyat tarifesine göre Manisa-İzmir arası 20 TL, Manisa-Menemen 15 TL, Manisa-Aliağa 20 TL, Manisa-Şakran 25 TL, Manisa-Bergama 30 TL, Manisa-Dikili 35 TL olduğu öğrenildi.

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, “Covid-19 süreci başlayınca Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla 28 Mart’ta iller arası seyahat kısıtlaması getirildi. Tabi bu süreçte yaklaşık 2 aydır bu esnafımız çalışmamaktadır. Belirli bir ekonomik kriz içerisine de girdiklerini görüyoruz. ama en son 28 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu açıklama ile 15 ilde seyahat kısıtlamasının 1 Haziran itibariyle kaldırıldığını söyledi. Manisa Seyahat ve Muradiye Birlik olarak firmamız var bizim üyemiz olan. Manisa Seyahat Manisa-İzmir arası taşımacılık yapıyor yıllardan beri. Muradiye Birlik firmamız ise Menemen, Bergama, Şakran, Aliağa, Dikili’ye kadar yolcu taşımacılığı yapıyor.” dedi. (İHA)

