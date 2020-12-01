Reuters: Temkinli Türkler henüz Erdoğan’ın ekonomik sözünü satın almıyor

Ekonomi yönetiminin değişimi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “piyasa ve Batı dostu” açıklamalarının ardından yabancıların döviz bozdurup TL varlıkları alırken, yerlilerin döviz ve altın alımlarına devam etmesi Reuters tarafından da gündeme getirildi.

“Temkinli Türkler henüz Erdoğan'ın ekonomik sözünü satın almıyor” başlıklı bir analize yer veren Reuters, Erdoğan'ın ekonomide yeni dönem sözünün TL'de yabancı yatırımcı kaynaklı ralliyi (değer kazancı) tetiklediğini ancak yerlilerin henüz bu söze ikna olmadığını ve TL'deki değer kazancının yerlilerin döviz alımlarını sürdürmeleri nedeniyle durduğunu vurguladı.

“ERDOĞAN EN BÜYÜK ZORLUĞU…”

Haberde görüşlerine yer verilen uzmanlar, Erdoğan'ın en büyük zorluğu, geçen ayki piyasa dostu reformalar söyleminin gerçeğe dönüşeceğine dair yerlileri ikna etmekte yaşayacağına işaret ettiler.

İstanbul Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, yerlilerde “korumacı bir refleks” olduğunu ve bunun TL'de yıllardır yaşanan değer kaybının bir sonucu olduğunu belirtti.

“Güven ve istikrar sağlanana kadar, özellikle bireysel yatırımcıların altın ve dövize ilgisi devam edecek” diyen Hocaoğlu, müşterilerine “temkinli duruş” tavsiye ediyor.

“GÜVEN SORUNU DIŞINDA İKİ RİSK DAHA VAR”

Yerlilerin temkinli hareket etmesinin ayrıca, pandeminin daha kötüye gitmesi ve hükümet içindeki sürtüşmelerin daha kötüye gidebileceğine dair riskleri yansıttığı öne sürülen ve erken seçim ihtimaline de işaret edilen haberde, Türkiye'de dört yıldır enflasyon ve işsizliğin çoğunlukla çift haneli oranlarda olduğu, son iki yılda TL'nin dolar karşısında değerinin yüzde 50'sini kaybettiği hatırlatıldı.

Mevduat faizi oranlarını yetersiz gören yerlilerin son iki haftada 4 milyar dolarlık döviz ve altın aldığı aktarılan haberde, analistlerin mevduat faizi artışı gerekliliğine işaret ettiği vurgulandı.

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı, Mehmet Ali Yıldırımtürk, sadece somut adımlar atılırsa hükümetin güven kazanabileceğini, bu adımlar atılan kadar yerlilerin fiziksel altına ilgisinin süreceğini dile getirdi.

DÖVİZ: YABANCI BOZDURDU, YERLİ ALMAYA DEVAM ETTİ

Sozcu.com.tr, 6-20 Kasım haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi, tahvil ve swap (takas) kanallarından Türkiye’ye 7 milyar doları aşan miktarda kaynak getirirken, yerlilerin yabancı para mevduatlarını bu dönemde toplamda 5,5 milyar artırdığını yazmıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, 20 Kasım sonrasında yerlilerin döviz ve altın alımlarının devam ettiğini gösteriyor.