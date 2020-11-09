Reuters’tan Binali Yıldırım iddiası

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa ettiğini açıklamasının ardından istifanın kabul edilmesi durumunda ekonomi yönetiminin kime devredileceği netlik kazanmadı ancak eski Başbakan Binali Yıldırım’ın ekonomiden sorumlu Başkan Yardımcısı olabileceği yönünde beklentiler bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı yetkilileri Albayrak’ın istifası ile ilgili bugün öğleden sonra bir açıklama yapılacağını söylediler. Yetkililer ekonomi yönetimi hakkında kararın bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği AKP MYK toplantısında ele alınacağını, ekonomiden sorumlu bir cumhurbaşkanı yardımcılığı makamının kurulmasının ve kabine değişikliği yapılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.

Albayrak’ın dün akşam Instagram’dan açıkladığı istifasının ardından 15 saatten uzun bir süre geçmesine rağmen henüz bakanlıktan veya cumhurbaşkanlığından resmi bir açıklama yapılmadı.

PARTİ İÇİNDE BELİRSİZLİK

AKP’den bir yetkili de Albayrak’a istifasından sonra ulaşılamaması ve devir teslim yapacak isim olmadan istifa etmesinin parti içinde belirsizlik yarattığını belirtti.

TL’nin değerinin art arda yeni dip seviyeleri gördüğü, mevduatların dolara döndüğü ve TCMB’nin döviz rezervinin uzun bir dönemin dip seviyelerinde seyrettiği bir dönemde, bir yıldan biraz uzun bir süre önce TCMB başkanlığına atanan Murat Uysal’ın görevden alınarak Ağbal’ın atanması Albayrak’ın koordine ettiği ekonomi politikasına olan güvenin azaldığı şeklinde değerlendirildi.

TCMB başkanının görevden alınması ve Albayrak’ın istifasının ardından para ve maliye politikasında daha alışılagelmiş yöntemlerin kullanılacağı beklentisiyle TL bugün %4’ün üzerinde

değer kazandı.

ALBAYRAK’A ULAŞILAMIYOR; YILDIRIM BAŞKAN YARDIMCISI OLABİLİR

Reuters’a bilgi veren bir AKP kaynağı istifasının ardından bugün sabahın erken saatlerine kadar Albayrak’a hâlâ ulaşılamamış olduğunu belirtirken, biri AKP’den olmak üzere iki kaynak istifa kabul edilse bile Albayrak’ın ardından yapılacak

atama belirlenmeden açıklamış olmasının Erdoğan’ı zor durumda bıraktığını ve parti içi dengeyi bozduğunu ifade ettiler.

AKP’den üst düzey bir yetkili, istifanın ardından ekonomi yönetiminin yeniden yapılandırılacağı bir kabine değişikliğinin ele alınabileceğini belirterek, “İstifa konusunda evet veya hayır demeden adım atılamaz. Kabine değişikliği yarı yarıya olabilir. Binali Yıldırım cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilebilir. Albayrak’ın istifa şekli cumhurbaşkanına zarar verdi. Geçen hafta dolar bu kadar yükseldi. Bu niyeydi de bugün dolar %3.5-4 düştü bunu iyi görmek lazım” dedi.

Üst düzey bir yetkili ekonomiden sorumlu bir cumhurbaşkanı yardımcılığı makamı kurulabileceğini belirterek, “Şimdi Albayrak geri dönmezse, ki kolay değil bu saatten sonra, yeni bir yapılanma olabilir. Bu yönde bazı çalışmalar da var. Daha önce kabinede görev yapmış bazı isimler bile gündeme geliyor. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı düşüncesi var, ekonomiden sorumlu olacak şekilde” dedi. (REUTERS)



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