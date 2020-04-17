Rusya, ABD’den solunum cihazı alabilir

Rusya, Vladimir Putin ile Donald Trump arasında bu ay yapılan telefon konuşmasının ardından ABD'ye solunum cihazı ve koruyucu giysiler göndermişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Trump bu telefon konuşmasında Putin'e, ABD'nin yoğun bir şekilde solunum cihazı üretimine başladığını söyledi ve gerekirse kendilerinin de cihaz yollayabileceğini iletti. Eğer ihtiyaç duyarsak tabii ki bu nazik teklifi kabul ederiz” ifadelerini kullandı.

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CİHAZLARIN ÜCRETİNİ KİM ÖDEDİ?

Peskov, Moskova'nın solunum cihazı ihtiyacı olup olmadığı ya da bunun için ABD'ye ödeme yapılıp yapılmayacağı konusunda bir şey söylemedi.

Kremlin, Rusya'nın insani yardım çerçevesinde tıbbi gereçleri ABD'ye gönderdiğini açıklamış, bunların yarısının ücretinin Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ödendiği belirtilmişti. Trump hükümetinden bir yetkili ise Washington'un tüm ürünlerin parasını ödediği açıklamasıyla karşılık vermişti.

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ABD KENDİ YAPTIRIMINI DELMİŞTİ

Gönderilen solunum cihazları arasında, 2014'ten beri ABD'nin yaptırım uyguladığı Rus savunma sanayi şirketlerinden Rostec'e bağlı Kret'in ürettiği araçlar olduğu ortaya çıkmıştı. Böylece ABD kendi koyduğu yaptırımları delmiş oldu. Rus televizyonları Kret logolu ürünlerin New York John F. Kennedy Havalimanı'nda teslim alınış görüntülerini defalarca ekranlara getirdi.

Rusya'da şimdiye kadar 27 bin 938 kişiye corona virüsü tanısı kondu ve 232 kişi hayatını kaybetti. Salgın, şimdilik diğer Avrupa ülkelerine nazaran burada yavaş ilerliyor.