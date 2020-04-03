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Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak? KPSS 2020/5 sonuçları için gözler ÖSYM’de…

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 32 bin personel alımı başvuruları geçtiğimiz gün sona erdi. Sağlık personeli olarak görevlendirilecek 18 bin kişi için ÖSYM aracılığıyla başvuru yapan adaylar KPSS 2020/5 sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 sonuçları ne zaman açıklanacak belli mi?

09:04 -
Haberler Ekonomi
Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak? KPSS 2020/5 sonuçları için gözler ÖSYM’de…

Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 32 bin personelin 14 bini sürekli işçi, 18 bini ise sağlık personeli olarak görevlendirilecek. Adayların başvuruları ÖSYM ve İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Adaylar artık sonuçlar için beklemeye başladı. Peki ÖSYM tarafında tarihler duyuruldu mu?

KPSS 2020 /5 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK ?

ÖSYM tarafından sonuç açıklanma tarihi konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak corona virüs salgını nedeniyle geçmiş dönem sonuçlarına göre daha hızlı bir şekilde sonuçlanması bekleniyor.

Johns Hopkins University

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR

11.000’i Hemşire, 1.600’ü Ebe ve 4.687’si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alınacak.

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