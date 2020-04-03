Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak? KPSS 2020/5 sonuçları için gözler ÖSYM’de…

Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 32 bin personelin 14 bini sürekli işçi, 18 bini ise sağlık personeli olarak görevlendirilecek. Adayların başvuruları ÖSYM ve İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Adaylar artık sonuçlar için beklemeye başladı. Peki ÖSYM tarafında tarihler duyuruldu mu?

KPSS 2020 /5 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK ?

ÖSYM tarafından sonuç açıklanma tarihi konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak corona virüs salgını nedeniyle geçmiş dönem sonuçlarına göre daha hızlı bir şekilde sonuçlanması bekleniyor.

Johns Hopkins University

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR

11.000’i Hemşire, 1.600’ü Ebe ve 4.687’si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alınacak.