Sağlık Bakanlığı’ndan iki büyük ihale

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 10 bin kutu Favipiravir etken maddeli ilaç ile 500 bin adet N95 maske alımı için Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla ihale açtı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan iki ayrı ilana göre, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacak her iki ürün için 23 ve 24 Temmuz’a kadar teklif verilebilecek.



N95 TİPİ MASKE NEDİR?

Sağlık çalışanlarının kullandığı ve N95 maddesi içeren üç katmanlı solunum izolasyonlu maskelere N95 deniyor. Türkiye'de ilk vaka görülmesinin ardından N95 maskeleri reçete ile eczanelerden satın alınabiliyordu.

‘CERRAHİ MASKENİN KORUMA ORANI YÜZDE 70’

SÖZCÜ‘ye konuşan Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, vatandaşların genelde toz maskesi taktıklarını ve bunun hijyenik olmadığını belirterek şu uyarılarda bulunmuştu:

* Normal fiyatlardan satılan burnu açıkta bırakan maskeler sizi virüslerden yüzde 30 oranında koruyabilir, cerrahi maskelerde dahi bu korunma rakamı yüzde 70'e kadar yükseliyor.

* Yüzde yüz koruma yöntemi diye bir şey yoktur.

* Sağlık çalışanlarının solunum izolasyonunda kullandıkları N95 maddeli maskeler var onları kullanıyoruz. Biz şu anda corona için sadece cerrahi maske öneriyoruz.

* Diğer izolasyon yöntemimiz ise temas. Diyelim ki kişi eline öksürdü ve siz de onunla tokalaştınız o zaman virüs mukozalardan size ulaşabilir. El hijyeni de bu noktada çok önemli.

FAVİPİRAVİR NEDİR?

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya menşeili şirket Toyama Chemical tarafından RNA virüslerine karşı geliştirilmiş bir antiviral ilaç. Favipiravir grip, Batı Nil ve sarıhumma virüslerinin yanı sıra flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alphavirüslere karşı da etkinlik gösteriyor.

Şubat 2020'de Favipiravir, Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyor. 80 kişilik küçük bir araştırmanın sonuçlarına göre favipiravir, lopinavir/ritonavir kombinesine göre COVID-19 tedavisi için etkili oluyor. (REUTERS-SOZCU.COM.TR)

