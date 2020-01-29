Salgın bu hisseleri uçurdu

Çin’de ortaya çıkan corona virüsü salgını küresel ekonomide endişeleri artırdı ancak süreçten olumlu etkilenenler de var. marketwatch.com’un analizine göre başta aşı olmak üzere tıbbi ürünler üreten dev şirketlerin hisseleri, son iki haftada olağanüstü oranda değerlendi.

Salgının yayılması ve sürecin uzamasının, küresel ekonomide yüzde 16’lık dev bir paya sahip olan Çin ekonomisi başta olmak üzere ekonomik yavaşlamaya neden olacağı korkusu, küresel piyasalarda hisse senetlerinde satışları tetiklerken, altın gibi güvenli liman olarak değerlendirilen varlık fiyatlarında artışa neden olmuş durumda.

Son iki günde söz konusu şirketlerin hisselerinde kâr satışları gelirken, birkaç günde yüzde 300’ü aşan orandaki değerlenme dikkat çekiyor.