Salgında bira satışları yüzde 20 düştü

Anadolu Efes, 2020 yılı ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Böylece yılın ilk yarısına dair finansal tablo ortaya çıkmış oldu. Buna göre, Efes’in Türkiye bira operasyonlarının toplam satış hacmi 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı

dönemine kıyasla yüzde 19,8 oranında azalış göstererek 1,1 milyon hektolitre (mhl) oldu.

2020’nin ilk yarısında Efes’in Türkiye’deki bira satış hacmi yüzde 20,5 oranında düşüşle 1,9 mhl’ye geriledi.

Şirketin yurt dışı bira satış hacmi ise 2020’nin ikinci çeyreğinde geçen yıla göre aynı seviyede kalarak 9,3 mhl olarak gerçekleşti. 2020’nin ilk yarısında yurt dışı satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 15,5 mhl oldu.

İLK YARIDA NET KÂR ARTTI

Anadolu Efes 2019 yılının ikinci çeyreğindeki 429,7 milyon TL net kâr rakamına kıyasla 2020 yılının ikinci

çeyreğinde 351,9 milyon TL net kar elde etti. 2020 yılının ilk yarısında net kâr geçen seneye göre yüzde 6,1 oranına artarak 268,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türkiye bira operasyonları brüt kârı geçen sene kaydedilen 278,1 milyon TL'ye karşılık 2020 yılının ikinci

çeyreğinde 261,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketin faaliyet raporunda, “Nisan ayı satışları açık satış noktalarının ay boyunca kapalı kalması sebebiyle geçen yıla kıyasla ciddi oranda daralma kaydetmiştir. Diğer yandan Ramazan'ın 10 gün öne kayması sebebiyle, mayıs ayı satışlarında Nisan ayına göre bir iyileşme kaydedilmiştir. Haziran satışları ise mobilitedeki kısıtların ve açık satış noktalarına ilişkin yasağın kısmen kaldırılması sonucunda tüketici talebinde görülen yeni normale adaptasyon süreciyle birlikte beklenenden daha iyi bir ivme kaydetmiştir” değerlendirmesine yer verildi.

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