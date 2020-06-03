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Serbest döviz fonlarından tevkifat oranı yüzde 15’e yükseltildi

Gelir Vergisi kanununda yapılan bir değişiklik ile serbest döviz fonlarından tevkifat oranı yüzde 15 olarak belirlendi. Karar bugün yürürlüğe girdi.

08:43 -
Haberler Ekonomi
Serbest döviz fonlarından tevkifat oranı yüzde 15’e yükseltildi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 193 sayılı gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarına ilişkin kararnamede değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararına göre, borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil menkul kıymetler yatırım fonları ve menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifatlarda, serbest döviz fonlarından tevkifat oranı %15 olacak. Karar bugün yürürlüğe girdi. (REUTERS)

Cumhurbaşkanı
Son güncelleme: 08:46 03.06.2020
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