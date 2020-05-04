Son dakika… Enflasyon açıklandı

Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 10,94 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,90 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 4,91 ile eğlence ve kültür ve yüzde 5,54 ile ulaştırma oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 31,32 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 20,34 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,52 ile konut oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer gruplar ise yüzde 1,23 ile haberleşme, yüzde 0,67 ile eğlence ve kültür ve yüzde 0,32 ile konut oldu.

Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 4,66 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Nisan 2020’de, endekste kapsanan 418 maddeden, 87 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 61 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 270 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

SOĞANIN HASADI YENİ BAŞLADI

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan geçen hafta yaptığı açıklamada bölgelerinde hasadın başladığını dile getirerek, “Bütün dünyayı etkisine alan corona virüsü salgınından sonra ülkenizde tarımsal üretim devam etti. Yalnız yaş meyve sebze üretimi çok. Corona virüsü salgınından dolayı yaş meyve sevkiyatı yurt dışına yapılmadığından dolayı şuan çiftçiler ve tüccarlar zor durumda” demişti

KAMYON ÜSTÜ SOĞAN 1 LİRA

Nisan ayının ilk günlerinde Adana’da ve Reyhanlı’da soğan hasadı başladığını dile getiren Doğan, ”Soğan fiyatları 2 ile 3 TL’den satışa sunuldu. Aradan bir hafta geçmeden soğan fiyatları bir anda aşağı çekildi. Şuan soğanın kilosu 1 TL, bunun en az 40 kuruş çuval maliyeti var. Kamyon üstü soğan şuan 1 TL” diye konuştu.

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