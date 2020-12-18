Son dakika… Kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartı taksit sayılarında düzenlemeye gitti.

“Finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde…” şeklinde başlayan açıklamaya göre; kredi kartlarında taksitlendirme süreleri; basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirildi.

TAŞIT ALIMI KREDİLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Buna ek olarak Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya, nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya, taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine karar verildi.