Sosyal yardım başvuruları nasıl yapılır? Sosyal yardım sonucu açıklandı mı?

Corona virüsünden maddi olarak zarar gören vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden sosyal yardımlar için başvuru ve sorgulama işlemlerini kolayca yapabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 1000 TL'lik sosyal destek programında başvurular devam ediyor. İşte sonuç ve başvuru detayları…

BAŞVURULARDA AYNI HANE DETAYI

Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURULARI E-DEVLET İLE YAPILIYOR

Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır. 3. fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır.

E-DEVLET PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU EKRANI

BAŞVURULARDA GÜNLERE DİKKAT!

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,

2 olan vatandaşlarımızın Salı,

4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,

6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,

8 olan vatandaşlarımızın Cuma

günlerinde başvuruları alınacaktır.

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.