Tedbirlerdeki gevşeme alarm veriyor

Sosyal mesafe uyarılarına rağmen toplumun 3'te 1'i yakınlarından corona virüsü bulaşmayacağını inandığını açıklarken, toplumun yüzde 50'den fazlası, bayram ritüellerini yerine getireceğini ve tatile çıkacağını belirti.

Araştırma şirketi İpsos tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre, salgın nedeni ile bayramı plansız geçireceğini açıklayanların oranı yüzde 45'te kalırken, yüzde 20'si yakın aile çevresi ile yüzde 14'ü ise memleketine giderek aile üyeleri ile birlikte bayramı geçireceğini açıkladı.

Vatandaşların yüzde 2'si bayram için yurtiçi tatili tercih ederken, yüzde 1'i ise bayram döneminde yurtdışı tatilini tercih ettiğini açıkladı.

YARISI İZOLE OLACAK

Araştırmaya göre, akraba ziyareti yapacağını açıklayanların oranı yüzde 8 olurken, seyahatlerinde yüzde 54'ü kişisel araç, yüzde 26'sı otobüs, yüzde 15'i ise iç hat uçuşunu tercih edeceğini açıkladı.

Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, bayramda salgın endişesi ile hiçbir şey yapmayıp izole olmaya çalışacağını belirtenlerin toplumun yaklaşık yarısını oluşturduğuna dikkat çekti. “Bardağa dolu tarafından baktığımızda iyi bir oran diyebiliriz. Bardağın boş tarafı çok yakıcı. Önemli bir kesim tehlikenin yakınlarında olmadığına inanıyor” ifadelerini kullanan Gedik, sosyal mesafenin, insanlar tarafından sadece tanımadıkları kişiler tarafından korunması gereken bir kavram olarak algılanmaya başladığını dile getirdi.

CİDDİ BİR GEVŞEME YAŞANIYOR

Her iki kişiden birinin tanıdığı kişilerden virüs bulaşmayacağını düşündüğünü anlatan Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, şöyle devam etti: “Misafirlikte maske kullanımında ciddi bir gevşeme görüyoruz, özellikle ev sahibi tarafta, sadece on kişiden dördü maske kullanımına eksiksiz devam ediyor. Misafirliklerde 10 kişiden ancak beşi maske kullanımını dikkatle sürdürüyor. İkinci dalgadan korkarken, dikkatli olmaya çabalarken bu tespitlerimiz alarm veriyor.”