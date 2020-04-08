Trendyol’dan KOBİ’lere 80 milyon TL’lik destek paketi

E-ticaret platformu Trendyol, corona virüsü salgını döneminde pazar yerindeki yaklaşık 45 bin iş ortağı KOBİ için hazırladığı ‘KOBİ Destek Paketi'ni duyurdu.

Ödeme süresini kısaltan Trendyol, bu yolla 20 milyon TL'lik finansman desteği sağlarken, eğitim, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için de 60 milyon TL'lik ek kaynak ayırdı.

Trendyol, bu dönemde ücretsiz eğitimleriyle KOBİ’lerin dijitalleşmesine yatırım yapacaklarını, iş ortağı KOBİ'lerin operasyonel süreçlerinde ihtiyaç duymaları halinde onlara geçici personel bulma konusunda yardımcı olacaklarını belirtti.

VADELER KISALDI

Trendyol, KOBİ Destek Paketi kapsamında KOBİ'lerin iş devamlılığına destek olmak amacıyla, 4 Nisan 2020 tarihinden itibaren tüm kategorilerdeki 45 bin KOBİ iş ortağı için vadelerini yeniden düzenledi. Platform, bu kapsamda iş ortağı KOBİ'lere toplam 20 milyon TL tutarında finansman desteği sağlamış olacak.

Pazarlama desteği ve kampanyalar ile ilgili duyurular, Trendyol Satıcı Paneli üzerinden yapılıyor.

Ürün listeleme, tedarik ve operasyon süreçleri, satış stratejileri ve müşteri memnuniyeti gibi konularda online eğitimlerin sayısını artıran Trendyol, ayrıca bu konularla ilgili iş ortağı KOBİ'lerin sorularını yanıtlayacağı canlı yayınlar da gerçekleştirecek.