Turizm sektörü kış sezonunu pas geçiyor

Yaz sezonunda pek çok otelin açılış yapamadığı turizm sektöründe, oteller ikinci dalga ile birlikte yeniden geçici kapanma kararı aldı. Kış sezonunu ve gelecek bahar aylarını aşının etki durumuna göre pas geçmeyi tercih eden oteller açılış için Haziran 2021'i hedef olarak belirledi. Açık otellerde ise doluluk oranları yüzde 40'ın altında kalırken, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “İş alabilecek durumda olmamız uluslararası uçuşların açılmasına bağlı. Sıfıra indirmediğiniz bir hareketin tekrar ivme kazanması daha kolay olacaktır. Bu süreci en kısa zamanda tamamlayıp tekrar eski günlerimize dönmek istiyoruz” ifadeleri ile açık otellerin olası iyileşme döneminde sektör açısından kritik bir rol oynayacağına işaret etti.

Pandemi etkisi ile global turizm hareketlerinin yüzde 70'in üstünde daraldığı, Türkiye'de ise 15 milyon turistle kapatılması beklenen 2020 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, normalleşme sürecinin yaşandığı yaz dönemindeki hareketliliğin kıyı otellerine can suyu olduğunu dile getirdi. Eresin, ikinci dalga ile birlikte sektörün yeniden duraklama devrine girdiğine işaret etti. “Otellerin büyük bölümü geçici olarak kapalı kalmaya devam ediyor. Yaz döneminde açık olanların da çoğu yeniden geçici olarak kapanma kararı almış durumda” ifadelerini kullanan Eresin, otellerin kapatılmaya mecbur tutulmadığını, isteyen işletmelerin 2021 Haziran'a kadar geçici olarak kapılarını kapatabileceğini dile getirdi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 30

Sektörün 10 aylık performansına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Eresin, şöyle devam etti: “Türkiye'nin Ocak-Ekim 2020 otel dolulukları 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 47 düşüşle yüzde 36 oldu. İstanbul'da ise Ocak–Ekim 2020 döneminde doluluk oranı yüzde 50 düşüşle 38.1 oldu. Yıl geneli için her şeye rağmen bu oran göreceli olarak yüksekmiş gibi izlenim veriyor olsa da halen otellerin büyük bölümü kış sezonu için kapalı kalmaya devam ediyor. Açık olan şehir otellerinin doluluk oranı da yüzde 25-30 civarında.”

ÇIKIŞ 2021'DEN SONRA

Müberra Eresin, 2021 sonrası yıllar için sektöre yönelik umutlu olduklarını ve parlak dönemler beklediklerini ifade etti. Bu süreçte sektöre olan desteklerin devam etmesini beklediklerini anlatan Eresin, “Herkes pandemi sürecinden çok sıkılmış durumda. İnsanlar bir an önce seyahate çıkmak istiyorlar ve bunun için şimdiden planlar yapıyorlar. Arama motorlarının raporlarına göre başta İstanbul ve Türkiye bugünlerde çok fazla gündemde. Dolayısıyla haziran, temmuz sonrası toparlanmaya başlayacak turizm sektörünün en azından önümüzdeki 2-3 yıl gerçekten parlayan bir sektör olacağına inanıyoruz” dedi.