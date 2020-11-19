Turizmciler hibe ve faizsiz kredi bekliyor

Pandemide ikinci dalga devam ederken, turizm sektörü aşı haberlerinin yarattığı iyimserlik ve hareketlilikle 2021'e hazırlanıyor. Sektörde nisan ayı ile birlikte normalleşmenin başlaması beklenirken, sektör uzun vadeli planlama ile destek bekliyor.

Turizm sektörünün ekonomiye 40 milyar dolarlık katkı sağladığını vurgulayan Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Sektörün hibeye ihtiyacı var. Sektör hibe veya faizsiz kredi ile dönebilir. Biz yüzde 2-3'lük gelir kaynağı ile ayakta kalmaya çalışırken yüzde 10-15 faizli banka kredisi ile hayatını sürdürebilmek çok zor bir şey” diye konuştu.

Yeni döneme dair planlarını ve erken rezervasyon kampanyalarını dün düzenlenen online toplantı ile açıklayan Vardar, krizin mart ayından daha yoğun bir şekilde devam ettiğini ve sektörün daha ciddi bir planlamaya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. “Sektörün günlük hareketlilikle değil 5-10 yılık planlama ile ayakta kalabilmesi mümkün” diyen Vardar, nisan itibarıyla normalleşmenin başlamasını beklediklerini ve Türkiye'nin güvenli turizm sertifikası ve uygulamaları ile yeni dönemde öne çıkacağını dile getirdi.

TÜRKİYE ÖNE ÇIKACAK

Özellikle geri ödemeler noktasında zorlu bir dönem olmasına rağmen tüm sorumluluklarını yerine getirdiklerini anlatan Vardar, “Tatil için ödedikleri ücretin iade edilmesini isteyen müşterilerin yüzde 90'ının iade işlemleri tamamlandı. Geri kalanı da en kısa sürede tamamlayacağız. Bu yaşadığımız durumu bankaların bile kaldırması çok zordur. Ancak biz köklü bir firma olmamız sebebiyle bu süreci başarıyla tamamladık” dedi.

ÖDEME TATİLE 3 GÜN KALA YAPILABİLECEK

Hazırladıkları erken rezervasyon kampanyasına dair de bilgi veren Vardar, şöyle devam etti: “2021 yılı için çok güçlü bir erken rezervasyon kampanyası oluşturduk. Yaz erken rezervasyon dönemini de 9 Kasım itibarıyla başlattık. Tatilin sadece dörtte birini şimdi ödeyip, kalanını tatile 3 gün kala tamamlama fırsatını sunduk. Yüzde 50'ye varan erken rezervasyon indirimleri, kesintisiz iptal hakkı ve fiyat farkı iade garantisi de devam ediyor. Erken rezervasyondan yararlanmak için son gün 7 Aralık.”