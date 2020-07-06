Türk Eximbank’tan İngiliz ihracat kuruluşuna reasürans desteği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın kuruluşundan bu yana ilk kez bir yabancı ihracat destek kuruluşuna garanti/reasürans sağladığını ifade etti.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada yurt dışında iş üstlenen müteahhitlik firmaları ile ihracatçılara sunulan gayrinakdi desteklerin çeşitlendirilerek artırılması amacıyla Türk Eximbank ile dünyanın önde gelen ihracat kredi kuruluşları arasında garanti işbirliği anlaşmalarının imzalandığını belirtti.

Bu çerçevede, Türk Eximbank ile İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu UK Export Finance (UKEF) arasında 2017 yılında bir İşbirliği Anlaşması imzalandığını ifade eden Pekcan, bu işbirliği dahilinde, İngiliz kuruluşun Irak'ta gerçekleştirilecek enerji santrali projelerinin birinci fazında yer alan Türk malı ve hizmeti oranında garanti desteği talep ettiğini kaydetti.

İLK KEZ OLDU

Türk Eximbank tarafından da Irak'ta inşa edilecek Enerji Santrali Projeleri için Türkiye'den gerçekleştirilecek mal ve hizmet ihracatına yönelik İngiltere İhracat Kredi Kuruluşuna 79,2 milyon dolarlık reasürans/garanti desteği sağlandığına dikkati çeken Pekcan, “Böylece Eximbank kuruluşundan bu yana, ülkemiz ihracatının teşviki amacıyla ilk kez yabancı bir ihracat destek kuruluşuna garanti sağlamış oldu” dedi.

Pekcan, sağlanan reasürans/garanti desteği ile gerek firmaların düşük maliyetli finansmana erişiminin kolaylaştırıldığını, gerekse ihracat destek kuruluşları tarafından Türk firmalarınca yurt dışında üstlenilen işlere kaynak sağlanabilmesi için ilave kapasite oluşturulduğunu vurguladı.

Söz konusu enerji santrali projeleri dahilinde inşa edilecek olan her bir santralin ülkenin enterkonnekte şebeke sistemine 750 MW'lık bir katkı sağlaması planlanıyor. Söz konusu projede Türk firmaları da yer alıyor. (İHA)



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