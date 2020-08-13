‘Ucuz kredi’ dönemi bitti

Uzun zaman sonra çift haneyi gören mevduat faizleriyle birlikte, kredi faizleri de kademe kademe yükseliyor. Kurdaki artıştan dolayı fonlama faizini yükseltmeye başlayan Merkez Bankası'ndan (MB) sonra bankalar da mevduat ve kredi faizlerini artırmaya başladı.

Kamu bankaları kampanyalı konut kredilerinde faiz oranını yüzde 0.64'den yüzde 0.87'ye çıkarırken, ikinci el konutta faiz yüzde 0.99'a çıktı. Kamu bankaları yüzde 0.95 seviyesindeki ihtiyaç kredisi faiz oranını ise yüzde 1.18'e yükseltirken, ikinci el taşıt kampanyasını da bitirdi. Yüzde 0.82 olan ikinci el taşıt kredisi faizi yüzde 1.17'ye çıktı.

MB'nin, salı günü açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite limitlerini sıfırlayarak örtülü faiz artışı adımlarına devam etmesi, özel bankaların da dünden bugüne faizleri artırmalarına yol açtı. Bankadan bankaya değişmekle birlikte konut kedisinde aylık yüzde 0.87 seviyelerindeki faizli kampanyalar sona erdi.

Özel bankalar, yüzde 1.20 ile 1.54 arasında değişen oranlarda konut kredisi faizi uygulamaya başladı. İhtiyaç kredilerinde de özel bankalarda yüzde 0.79'a kadar düşen faiz oranı görmek artık mümkün değil. Bankaların yüzde 1.29 ile yüzde 1.85'e kadar çıkan faiz oranlarıyla kredi kullandırıyor. Kredi kampanyalarının başladığı haziran ayında yüzde 0.82'ye kadar düşen taşıt kredisi faizleri de yüzde 1.44'e yükseldi.

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, fonlama faizini yükseltmeye başlayan MB'den sonra bankaların da harekete geçtiğini belirterek, mevduat faizlerinin yüzde 12'lere çıktığını, kredi faizlerinde ise 2 puana varan artışlar görüldüğünü söyledi.

Nalbantlı, iki yıllık tahvil faizinin son 10 günde yüzde 11.53'ten 14'e yükselmesi piyasada bir faiz artışı beklentisi olduğunu gösteriyor” dedi.

Nalbantlı şöyle devam etti: “Faiz artışıyla birlikte konut satışlarındaki canlılık azalacaktır. Faizler düştüğü süreçte ev fiyatlarını yükselten konut sahipleri, arzın yeteri kadar temizlenmesini önlemişti. İnsanlar için yatırım yapmanın bu kadar zor olduğu pandemi sürecinde faizlerin yükselmesi ile ister istemez konut ve otomotiv satışları düşecektir. Kurun daha fazla yükselmesi ve MB'nin faiz artırmak zorunda kaldığı senaryoda faizler daha da yükselebilir.”

KREDİYE DOYDUK, YAN ETKİLERİ OLUR

Eylül ayından sonra Merkez Bankası'nın (MB) enflasyon baskısı nedeniyle en az bir kere faiz artırımına gideceğini öngören Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, bankaların da mevduat ve kredi faiz oranlarını güncellemeye devam edeceğini söyledi. Gündoğdu, piyasanın krediye doyduğunu, ucuz kredi bulmanın giderek zorlaşacağını belirterek, “Kamunun piyasa faizinin altında faizle kredi kullandırma alanı kalmadı. Küçük yatırımcı çektiği kredi ile altın aldı, tüketime harcadı. Tüm bunların yan etkileri olacak. Kredi faizlerini tekrar bu denli düşüreceklerini beklemiyorum. Çok ucuz para bulmak zor artık” yorumunu yaptı.