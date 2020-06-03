Ucuz krediye emlakçı isyanı

Hükümetin ekonomiyi canlandırabilmek için kamu bankalarının sınırlı kaynakları üzerinden konut, taşıt ve turizm kredilerini olağanüstü düzeyde ucuzlatmasına emlak sektöründen kritik bir tepki geldi.

Ünlü Emlak Müşaviri Salim Taşçı, konut kredilerinin ucuzlamasıyla birlikte emlak piyasasında en az yüzde 75 oranında canlanma beklediklerini söyledi.

KENDİ AYAĞIMA SIKARIM

Gayrimenkul satışlarının artması sayesinde yatırımcılarla birlikte emlak müşavirliği yapan meslektaşlarının kazancının da doğal olarak artacağını belirten Taşçı, “Kredilerin ucuzlaması sektörümüz adına sevindirici olabilir. Ancak ülkenin ihtiyacı bu değil. Bu iş bize para kazandırır ama işsizin derdine çare olmaz.

Keşke bu kadar ucuz krediler tuğla ekonomisine değil de işsize iş sağlayan sanayiciye, girişimciye verilseydi. Gençlerimiz, aile babalarımız işsiz otururken biz para kazandığımıza sevinemeyiz” dedi.

Geçmişte belediye başkanlığı ve Uluslararası Emlak Uzmanları ikinci başkanlığı gibi görevlerde bulunan, ‘Bankayı portakal gibi sattım' kitabı dahil 16 kitabı yayımlanan ünlü Emlak Müşaviri Salim Taşçı, yeni kredi paketini şu sözlerle eleştirdi:

*Mesele hak ve adalet olduğu zaman kendi ayağıma kurşun sıkmaktan çekinmem. Ben bir emlak müşaviriyim. Konutta faizler düşer, vade uzar, kredi ucuzlarsa satışlar artar. Bu sayede benim de işlerim açılır, daha çok para kazanırım. Ancak bir de hak var, adalet var.

*İşsizlik almış yürümüşken, üretim ve istihdam sağlayacak yatırımlara ihtiyaç varken, ‘iyi oldu, daha çok para kazanacağız' diyemem. Kendi ayağıma kurşun sıkıyor olsam da gerçekleri söylüyorum. Sınırlı kaynakları sanayi yerine ölü tuğla ekonomisine akıtmak doğru değil.

*Kaynakları yıllarca tuğla ekonomisine akıtmanın acısını zaten hep birlikte çektik. Bu paketin de açısını ileride çekeceğiz. Bu paket sadece inşaat sektörünü hareketlendirir. Milyonlarca işsize iş sağlamaz, üretimi artırmaz, ihracatı ayağa kaldırmaz, döviz kazandırmaz. Yazık olur.

Kredi ucuzladı konuta zam geldi

Salim Taşçı, Türkiye'de ne zaman konut kredileri ucuzlasa hemen ardından konut fiyatlarının yükseldiğini, haksız zam fırtınası estiğini söyledi.

Pandemiyle birlikte özellikle sahil kentlerindeki daire ve villa kiralarına yüzde 15-25 zam geldiğini belirten Taşçı, ucuz kredi paketinin açılmasının hemen ardından da mal sahiplerinin konutlarına yüzde 25'lere varan oranlarda zam yapmaya başladıklarını söyledi.

Taşçı, salgınla birlikte Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan ve piyasadaki fahiş fiyat artışlarını takip edip ceza uygulayan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun konut zamlarını da incelemeye alması gerektiğini söyledi.