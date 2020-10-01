1 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar…

Milli Piyango Süper Loto'nun bu akşamki 27. çekilişinde büyük ikramiye 25 milyon geçti.
SÜPER LOTO SONUÇLARI
Süper Loto'nun 1 Ekim tarihli 27. çekiliş sonuçları şu şekilde; 4-10-33-39-51-54
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.
Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.
ŞANS OYUNLARI HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?
Milli Piyango'nun yenilenen sistemleriyle birlikte şans oyunlarının oynandığı günlerde de güncelleme yapıldı. Buna göre,
-Pazartesi günleri, On Numara ve Çılgın Sayısal Loto çekilişi,
-Salı günleri, Süper Loto çekilişi,
-Çarşamba günleri, Şans Topu, Çılgın Sayısal Loto,
-Perşembe günleri, Süper Loto,
-Cuma günleri, çekiliş yok,
-Cumartesi günleri, Çılgın Sayısal Loto,
-Pazar günleri, Süper Loto çekilişleri düzenlenmektedir.