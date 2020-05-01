Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

1 Mayıs’ı kutlamak yasak, çalışmak serbest!

1 Mayıs kutlamalarına birçok yerde izin verilmiyor ancak üretimin sürdüğü fabrikaların yanı sıra, temizlik, fırın, tarım gibi işleri yapanlar da çalıştırılmaya devam ediyor.

15:59 -
Haberler Gündem
1 Mayıs’ı kutlamak yasak, çalışmak serbest!

İstanbul’da Taksim’e çelenk bırakmak için yürümek isteyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile 15 sendika yöneticisi polis tarafından gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Parçalanan 1 Mayıs çelengini ise milletvekilleri alarak Taksim’e bıraktı.

(FOTO: SÖZCÜ)

1 MAYIS PANKARTI KALDIRILDI

Tunceli’de de belediyenin kentin en işlek caddelerinden birine astığı 1 Mayıs pankartı Valilik emriyle “pankart asma yeri olmadığı” gerekçesiyle kaldırıldı.

BİRÇOK İŞÇİ ÇALIŞMAK ZORUNDA BIRAKILDI

1 Mayıs’ı çalışarak geçiren Ordu’da belediyeye bağlı ekipler, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki refüjlerde temizlik çalışması yürüttü.

Bilecik’te özel bir firmaya ait olan inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybederek toprak zemine düşerek, yaralandı.

Eskişehir’de temizlik görevlileri ellerinde süpürgeleri ile kendi bayramlarını sokaklarda çalışarak geçirdi.

Adana’da ise ekmek işçileri vatandaşın ihtiyacını karşılamak için gece-gündüz fırında ara vermeden mesai yapıyor.

Adana Ankara Bilecik Eskişehir eylem istanbul izmir Kocaeli Ordu Polis Sanayi Sözcü Taksim Twitter Zonguldak
Son güncelleme: 16:17 01.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more