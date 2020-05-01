1 Mayıs’ı kutlamak yasak, çalışmak serbest!

İstanbul’da Taksim’e çelenk bırakmak için yürümek isteyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile 15 sendika yöneticisi polis tarafından gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Parçalanan 1 Mayıs çelengini ise milletvekilleri alarak Taksim’e bıraktı.

1 MAYIS PANKARTI KALDIRILDI

Tunceli’de de belediyenin kentin en işlek caddelerinden birine astığı 1 Mayıs pankartı Valilik emriyle “pankart asma yeri olmadığı” gerekçesiyle kaldırıldı.

BİRÇOK İŞÇİ ÇALIŞMAK ZORUNDA BIRAKILDI

1 Mayıs’ı çalışarak geçiren Ordu’da belediyeye bağlı ekipler, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki refüjlerde temizlik çalışması yürüttü.

Bilecik’te özel bir firmaya ait olan inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybederek toprak zemine düşerek, yaralandı.

Eskişehir’de temizlik görevlileri ellerinde süpürgeleri ile kendi bayramlarını sokaklarda çalışarak geçirdi.

Adana’da ise ekmek işçileri vatandaşın ihtiyacını karşılamak için gece-gündüz fırında ara vermeden mesai yapıyor.