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14 bin liraya altın işlemeli maske!

Kahramanmaraş'ta, düğün ve nişanların yasak olması nedeniyle bir süredir kapalı olan altın takı atölyelerinde üretim kaldığı yerden devam ediyor. Şehirde gelinler için 30 gram ağırlığında, 14 bin lira değerinde 22 ayar altın işlemeli maske yapıldı. Maskeye ilişkin açıklama yapan Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, "Düğünlerde bilezik, kemer, taç, yüzük, küpenin haricinde bu yeni normalde altın maskelerin gündemde olacağını düşünüyoruz" dedi.

17:38 -
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14 bin liraya altın işlemeli maske!

Corona virüsü nedeniyle altın takı imalat sektörünün zor günler yaşadığını belirten Hacı Mustafa Öz, düğünlere izin verilmesiyle birlikte ‘Sektöre nasıl bir katkı, heyecan sağlarız?’ diye düşünürken akıllarına altın maske fikri geldiğini söyledi. Konuya ilişkin Öz, şu ifadeleri kullandı:

* Gelinlerin olmazsa olmaz olan takılarının yanına bir de altın maske fikri aklımıza geldi. Ve bunun tasarımını yapıp üretimine başladık.

* Şu anda ürettiğimiz bu maske düğünlerin olmazsa olmazı diye düşünüyoruz ve beklentimiz her düğün için yükseklerde. Bu maskemiz 30 gram, 14 bin lira değerinde ve 22 ayar altından yapıldı.

* Tasarım ve üretim için 3 gün uğraştı ustalarımız. Önümüzdeki günlerde 50 bin, 100 bin liraya kadar ulaşacak modeller olacak.

Foto: DHA

“YENİ NORMALE ALTIN MASKELER GÜNDEMDE OLACAK”

Altın maskenin aynı zamanda sağlıklı da olduğunu belirten Hacı Mustafa Öz şöyle devam etti:

* Çeşitli model ve motiflerde. Biz maskeyi tamamen altın da yapabilirdik ama işlevi olsun, gerçek hakiki maskenin üzerine altın işleme yaptık ve bu şekilde hem kullanım açısından pandemi döneminde işlevselliği olsun istedik.

* Ortaya düğünler için, özellikle gelinler için çok hoş motifli bir eser ortaya çıktı. Artık görünüyor ki uzun bir süre daha yeni normalle yaşayacağız ve düğünlerde bilezik, kemer, taç, yüzük, küpenin haricinde bu yeni normalde altın maskeler alacak. (DHA)

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