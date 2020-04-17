20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Dünyada binlerce ölüme neden olan corona virüsü salgınıyla mücadele ülkemizde de sürüyor. Bu kapsamda ülke genelinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde ise hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından daha önce alınan tedbirler uygulanmaya devam edecek. Uygulamanın ne zaman biteceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile 20 yaş altındakilerin dışarı çıkma yasağı devam ediyor. Ancak 18-20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeleyenler ve mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkabilecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NASIL DEĞİŞTİ?

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile 20 yaş altı sokağa çıkma yasağında bazı değişiklikle oldu. Buna göre, ‘özel gereksinimi' olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verildi.

Genelgede, 01 Ocak 2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde olumsuzluklar oluşturabileceği ifade edildi.

20 YAŞ ALTINDA ÇALIŞAN BİREYLER SOKAĞA ÇIKABİLİR

İçişleri Bakanlığı, yayınladığı yeni genelge ile 18-20 yaş arasında bulunan ve çalışan gençler için de açıklama yapmıştı. 18-20 yaş aralığından düzenli bir işe sahip olan kişiler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağı belirtildi. Ancak bu kişilerin yanlarında çalışma belgesinin olması gerektiği de vurgulandı. Peki çalışma belgesi nedir? Çalışma belgesi e-devlet veya SSK üzerinden alınabilir mi?

ÇALIŞMA BELGESİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Çalışma belgesi, 4857 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Bu kanunun 28. maddesinde çalışma belgesi ile ilgili hükümler bulunmaktadır. İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir.

Çalışma belgesine e-devlet üzerinden ulaşmak mümkün değil. Aynı şekilde SSK’nın sitesinden alınabilen bir belge değil. 18-20 yaş aralığında bulunan ve sürekli bir işi olan kimseler belgeyi çalıştığı işyerinden temin edebilir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 31 İLDE HAFTA SONU UYGULANACAK

17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır.