2020 Muhtarlık çalışma saatleri: Muhtarlık saat kaçta açılır, kaçta kapanır?

Muhtarlık hafta içi hergün mesaiye 09.00'da başlar ve öğle tatili molası olan 12.00'a kadar devam eder. Öğle tatilinin ardından saat 13.00'dan akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar mesaiye devam eder. Muhtarlıklar hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. İşte, Muhtarlık çalışma saatleri

MUHTARLIK ÇALIŞMA SAATLERİ

Muhtarlık hafta içi hergün mesaiye 09.00'da başlar ve öğle tatili molası olan 12.00'a kadar devam eder. Öğle tatilinin ardından saat 13.00'dan akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar mesaiye devam eder. Muhtarlıklar hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Muhtarlıklar ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

Muhtarlar, Kaymakamlıklara bağlı olarak çalışmaktadır. Köy tüzel kişiliğini temsil eden muhtarların görev süresi 5 yıldır. Bu süre zarfında Muhtar köy ve mahalleye ilişkin kararlarını 4 azasıyla birlikte almaktadır. Muhtarların; seçmen kağıtlarının dağıtımı, çeşitli harç ve ödemelerin toplanması, cadde, sokak, meydan levhası gibi levhaların kontrolü, nüfus cüzdanını kaybeden vatandaşların bilgilerini düzenlemek, mahallelerinde muhtaç, yaşlı, sakat gibi kişilerin tespit edilmesi gibi muhtarların çeşitli görev ve yetkileri vardır.